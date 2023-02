Formiraće udruženje u cilju boljeg predstavljanja ponude

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici turističke privrede u Baru podnijeli su inicijativu za formiranje udruženja hotelijera, privatnog smještaja i turističkih agencija, saopšteno je na sastanku predstavnika lokalne Turističke organizacije i turističkih poslenika.

Predstavnici turističke privrede su na sastanku iznijeli sugestije i mišljenja o problemima sa kojima se oni susreću kao privredna društva i podnijeta je inicijativa za formiranje udruženja hotelijera, privatnog smještaja i turističkih agencija.

“Udruženje će imati za cilj efikasniju komunikaciju, bolje predstavljanje turističke ponude i brže plasiranje informacija, a TO Bar će pružiti stručnu i logističku podršku prilikom osnivanja pomenutih udruženja”, navodi se u saopštenju.

Iznijeti su konstruktivni predlozi i sugestije o unapređenju turističke ponude i zajedničke promocije barske rivijere.

TO Bar je u hotelu Princess organizovala prvi sastanak u ovoj godini sa turističkom privredom, u cilju bolje promocije turističke ponude barske opštine i zajedničkog uspješnijeg poslovanja.

Na sastanku su prisustvovali čelnici Turističke organizacije Bar, predsjednica udruženja privatnog smještaja Branka Džoganović, predstavnici hotelskog i privatnog smještaja, turističke agencije, kao i predstavnici udruženja maslinara i vinara.

Na sastanku su predstavljene aktivnosti TO Bar za tekuću godinu, sa akcentom na učešću lokalne turističke organizacije na sajmovima turizma u zemljama okruženja, evropskim metropolama i drugim tržištima koja su eminentna za ponudu turističkih potencijala barske rivijere.

Najavljeno je samostalno učešće Turističke organizacije Bar na predstojećem sajmu turizma u Beogradu, koji se održava od 23. do 27. februara.

TO Bar je još jednom pozvala sve prisutne da posjete Festival Dani vina i ukljeve, koji će biti održan sjutra i u nedjelju i najavila je sljedeći sastanak sa turističkom privredom koji će biti organizovan na temu pripreme turističke sezone.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS