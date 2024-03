Formiraće radnu grupu u cilju što skorijeg osnivanja KGF-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici ministarstava finansija i ekonomskog razvoja i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) dogovorili su danas formiranje radne grupe u cilju što skorijeg osnivanja Kreditno-garantnog fonda (KGF).

Ministri finansija i ekonomskog razvoja, Novica Vuković i Nik Gjeloshaj nastavili su, početkom godine započete razgovore, sa šefom kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori, Ramonom Zakarijem o partnerstvu u formiranju KGF-a.

Vuković je zahvalio EBRD-u na kontinuiranoj podršci i odlučnosti, da kroz aktivno partnerstvo, doprinese ubrzanom ekonomskom rastu Crne Gore.

Gjeloshaj je rekao da je namjera da se KGF što je prije moguće formira i da se time obezbijedi olakšan i uvećan pristup finansijskim sredstvima za privredu.

U ime EBRD, koji će biti partner u ovom projektu, Zakaria je pohvalio proaktivnost i napore Vlade na polju ubrzavanja zajedničkih aktivnosti, saopštivši da će EBRD omogućiti neophodnu tehničku, stručnu i materijalnu podršku.

Na sastanku je razgovarano i o stepenu realizacije aktuelnih projekata između Vlade i EBRD-a, predviđenih Zakonom o budžetu za ovu godinu, uz zajedničku ocjenu da prioritetni infrastrukturni projekat za Crnu Goru jeste auto-put.

Učesnici sastanka su ukazali i na važnost boljeg korišćenja energetskih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije, kao i neophodnog ubrzanja zelene tranzicije.

