Fokus stvaranje moderne i transparentne digitalne uprave po mjeri građana i privrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uspostavljanje novih elektronskih usluga za efikasnije poslovanje privrede jedan je od prioriteta Vlade, saopštio je ministar javne uprave, Marash Dukaj.

On je na tradicionalnom godišnjem sastanku premijera Milojka Spajića i ministara sa privrednicima u Privrednoj komori (PKCG) istakao mogućnosti koje privreda može koristiti iz Programa Digital Europe, koji je usmjeren ka podizanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i u tom smislu prepoznao dobru saradnju javne uprave i privrede kao ključni faktor uspjeha.

“Uvođenje administracije bez papira u poslovanju Vlade, upotreba elektronskog dokumenta, kao i usluga povjerenja, neki su od imperativa Ministarstva javne uprave, koji će dovesti do boljeg poslovnog ambijenta”, naveo je Dukaj.

Prema njegovim riječima, uključujući predstavnike privrednih udruženja, ICT i inovativne zajednice u izradu Strateških akata iz oblasti digitalizacije, kao i u Koordinacioni tim Vlade za digitalnu transformaciju, Vlada je pokazala otvorenost za partnerstvo i inkluzivnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS