Fiskalni efekat podnijetih amandmana 170 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Na Predlog budžeta za narednu godinu poslanici su do ponedjeljka podnijeli 119 amandmana, čiji je ukupni fiskalni efekat 170 miliona EUR.

Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da ukoliko bi se svi oni usvojili, deficit budžeta bi bio između devet i deset odsto, što je besmisleno.

On je kazao da je neto fiskalni efekat svih amandmana 141,51 milion EUR, ali da je dodatni efekat na budžetsku rezervu 30 miliona, prenosi Pobjeda.

“Planirali smo budžetski deficit od 5,9 odsto, što je krajnji gornji okvir koji može da izdrži domaću i međunarodnu provjeru u smislu održivosti i finansiranja deficita kod stranih partnera. Iznos od 170 miliona EUR novih obaveza za budžet je tri odsto dodatno, pa bi deficit otišao na osam do devet odsto, a znate i sami da je to besmisleno”, rekao je Damjanović u ponedjeljak na sjednici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

Najveći dio amandmana se odnosi na kapitalni budžet, pa je Damjanović kazao da je jedini način da ih Vlada usvoji da postojeći kapitalni budžet linearno smanji 20 odsto.

“Ako postojeći kapitalni budžet smanjimo 20 odsto lineralno, to je 40 miliona EUR. To smanjenje neće ugroziti nijedan projekat jer se oni svakako neće realizovati 100 odsto”, tvrdi Damjanović.

On nije prihvatio amandman Socijalističke narodne partije (SNP), pojedinačno najveći po pitanju fiskalnog efekta, kojim je njegova partija tražila povećanje budžeta Zavoda za zapošljavanje 45 miliona EUR, kako bi se nezaposlenima mjesečno isplaćivala naknada od 100 EUR.

“Razmišljaćemo o jednokratnoj pomoći tim licima tokom godine, u skladu sa finansijskom situacijom”, rekao je Damjanović.

Prihvaćeno je sedam amandmana Vlade kojima se, pored ostalog, predviđa osnivanje Uprave za igre na sreću, obezbjeđuje novac za završetak gradnje stadiona na Cetinju i za unapređivanje vodosnabdijevanja u Nikšiću.

Poslanik Demokrata, Vladimir Martinović, tražio je 600 hiljada EUR iz tekuće budžetske rezerve za organizaciju Mosi igara u Kolašinu, što je Damjanović odobrio.

Adnan Striković (SDP) podnio je 12 amandmana, od kojih je Vlada prihvatila osam. Podršku Vlade dobili su amandmani kojima je traženo 800 hiljada EUR za gradnju fiskulturnih sala za dvije osnovne škole u Bijelom Polju i Cetinju, 400 hiljada EUR za rekonstrukciju dječije bolnice na Cetinju, 450 hiljada EUR za završetak puta, po 600 hiljada EUR za više opština na sjeveru za utvrđenje korita Lima.

Nije prihvaćen zahtjev da se poveća budžet Ministarstva poljoprivrede osam miliona EUR, niti da se opredijeli 2,2 miliona za nabavku opreme za stacionirane radare.

Striković je tražio i 100 hiljada EUR za održavanje manifestacije Montenegro beer fest, za rekonstrukciju puta Loznice – Rasovo – Gubavče 810 hiljada EUR i 300 hiljada EUR za izradu dokumentacije za obnovu zgrade od istorijske važnosti u Kolašinu, što je prihvaćeno.

Prihvaćeni su amandmani Dragana Bojovića iz Demokratskog fronta (DF) kojima je tražio 240 hiljad EUR za eksproprijaciju imovine na putu Danilovgrad – Spuž preko Martinića, 1,7 miliona za biciklističke staze i 200 hiljada EUR za izgradnju hrama Svete Petke u Danilovgradu.

Milosava Paunović (SNP) tražila je 20 hiljada EUR za gradnju spomenika Marka Miljanovog u Beranama, 220 hiljada EUR za rekonstrukciju osam osnovnih škola u tom gradu, 250 hiljada za dvije škole u Budvi, te 250 hiljada za budžet Ministarstva poljoprivrede, što je Vlada prihvatila.

Prihvaćeni su zahtjevi Sulja Mustafića (BS) da se izdvoji tri miliona EUR za rekonstrukciju puta Bar – Kamenički most – Krute, kao i milion EUR za put Virpazar – Sutorman – Bar.

Odbor će se o preostalim amandmanima izjasniti danas, za kada je zakazana i sjednica Skupštine na kojoj se očekuje glasanje o budžetu za narednu godinu.

