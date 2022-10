Finansijsku pomoć iskoristili za otvaranje knjižare Pčelica

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija Juing otvorila je u Podgorici dječju knjižaru Pčelica, uz finansijsku pomoć Investiciono-razvojnog fonda (IRF).

Porodica Grgurović, vlasnik firme, odlučila je da u Podgorici kreira kutak, u kojem će svako dijete pronaći školski pribor i štivo po želji.

„Firma Juing nalazi se na bijeloj listi i uvijek smo bili redovne platiše i poreski obveznici ka državi“, rekao je vlasnik i izvršni direktor, Vuk Grgurović, koji je spremno dočekao novo poglavlje u razvoju privatnog biznisa.

Širenje poslovanja za svako preduzeće predstavlja veliki korak. Svoje namjere, firma Juing odlučila je da povjeri IRF-u, čiju su finansijsku pomoć iskoristili za otvaranje knjižare, prenosi Media Biro.

“Riječ je o projektu otvaranja maloprodaje. Investicija je vrijedna 15 hiljada EUR. Dobijena su sredstva od IRF-a. Mimo maloprodaje, imamo i veleprodaju, kao i putnike po terenu koji obilaze firme“, naveo je Grgurović.

On je rekao da je ponosan na činjenicu što se njegova porodica već dugi niz godina uspješno bavi snabdijevanjem knjižara širom Crne Gore.

Grgurović je rekao da ga prednost saradnje sa IRF-om asocira na veliki broj povoljnosti koje taj partner od starta nudi svojim korisnicima.

“Saradnja sa IRF-om je bila jako profesionalna, brza i nije zahtijevala mnogo vremena. Jako su dobri u svom poslu. Prednost je u tome što imaju manje kamatne stope. Druga stvar je što u odobrenju kredita imaju neke olakšice i taj grejs period koji je bio nekih pola godine. Svakome bih preporučio, ko naravno ima svoj biznis, da ga ili podrži ili proširi sa IRF-om“, poručio je Grgurović.

On je najavio da uveliko planira narednu fazu proširenja poslovanja.

“Dalji planovi u biznisu su širenje maloprodaje, otvaranja izdavašta gdje imamo sami svoje naslove i jačanje veleprodaje,“ zaključio je Grgurović.

