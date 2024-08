Evropom sad 2 penzije će isključivo rasti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Programom Evropa sad 2 penzije će isključivo rasti, saopštili su iz Vlade i dodali da se način obračuna penzija neće mijenjati.

„Vlada se neće baviti nedogovornim izjavama pojedinaca na visokim državnim funkcijama, koji vode predizbornu kampanju netačnim i populističkim izjavama”, navodi se u reagovanju Vlade na izjavu predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Iz Vlade su, zbog odgovornosti prema građanima i tačne i objektivne informisanosti, saopštili da se način obračuna penzije ne mijenja.

“Visina doprinosa ne određuje visinu penzije, te je samim tim jasno da do umanjenja penzija i ne može doći u narednom periodu”, rekli su iz Vlade.

Upravo ova Vlada, kako su kazali, kroz značajan rast prosječne zarade obezbjeđuje najveći rast penzija po osnovu usklađivanja penzija posljednjih godina.

“Taj rast će već od 1. januara iznositi prosječno 50 do 60 EUR, što je nastavak povećanja penzija koji smo počeli istorijski najvećim pojedinačnim rastom minimalne penzije na 450 EUR”, precizira se u saopštenju.

Iz Vlade su saopštili da je obračun penzija individualan za svakog pojedinca, koji ostvari uslove za odlazak u penziju, propisane Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

“Predstavlja, prije svega, odnos osnovice koja je zarada pojedinca kome se obračunava penzija (bruto 1 osnovica, čiji rast je neminovan usljed rasta minimalne zarade) i prosječne zarade u Crnoj Gori, kao i penzijskog staža. Na osnovu propisanog načina obračuna dobija se iznos ličnog boda, koji se nakon toga množi sa vrijednošću penzije za jedan lični bod, koji predstavlja utvrđeni nominalni iznos penzije za jedan lični bod, koji se usklađuje tri puta godišnje”, poručili su iz Vlade.

Iz Vlade su napomenuli i da visina doprinosa nikada nije bila paramater za izračun penzije, tako da umanjenje doprinosa u narednom periodu ne može i neće uticati na izračun penzije.

“Takođe, imajući u vidu činjenicu da se obračun ne mijenja na bilo koji način, podsjećamo da nekadašnji ministar ekonomskog razvoja, a trenutni predsjednik Crne Gore, ove nedoumice nije imao u momentu povećanja minimalne zarade kroz program Evropa sad 1, čime je došlo do značajnog rasta i prosječne zarade, što je upravo i sada slučaj primjenom programa Evropa sad 2” dodali su iz Vlade.

Vlada je, prema riječima njenih predstavnika, svojim dosadašnjim postupanjem, kroz izmjenu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i uvećanjem minimalne penzije sa 296 EUR na 450 EUR, pokazala odgovoran odnos prema penzionerima, kroz poštovanje potreba za postizanjem minimuma jednakosti na polju životnog standarda svih građana, bez zaduženja za tu potrebu.

“Uzimajući u obzir takav postupak, jasno je da Vlada bilo kojom mjerom neće ugroziti budućnost penzionera, već će kroz predložene mjere, penzioneri koji primaju penzije iznad minimalnog iznosa od 450 EUR, imati povećanje kroz redovno usklađivanje u januaru naredne godine. Upravo jer je jedan od značajnih parametara za usklađivanje penzija iznos prosječne zarade u Crnoj Gori, čiji rast se očekuje primjenom mjera iz programa Evropa sad 2. Predstojeće povećanje biće oko sedam do osam odsto, ili oko 50 do 60 EUR”, zaključili su iz Vlade.

