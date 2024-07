Euro oslabio nakon rezultata izbora u Francuskoj

London, (MINA-BUSINESS) – Euro je pao u nedjelju nakon što su izlazne ankete za posljednji krug francuskih parlamentarnih izbora ukazale na nestabilan parlament, pri čemu je ljevičarski Novi narodni front neočekivano osvojio najviše mjesta.

Jedinstvena evropska valuta zadnji put je pala 0,3 odsto na 1,08 USD, iako su količine ostale slabe jer je počelo rano trgovanje u Aziji. Takođe je pao u odnosu na sterling i jen, prenosi SEEbiz.

“Čini se da su stranke protiv krajnje desnice zaista dobile veliku podršku”, rekao je vođa FX analize u Monex Europe, Simon Harvey.

On je naveo da iz tržišne perspektive nema razlike u smislu ishoda. Zaista će biti vakuuma kada su u pitanju zakonodavne sposobnosti Francuske.

Analitičari kažu da se očekuje da će se period nestabilnosti i neizvjesnosti nastaviti dok ulagači sada procjenjuju kakav će konačni oblik parlamenta imati i koliko će od njihove politike ljevičarski savez moći sprovesti.

Savez Novi narodni front kaže da bi njegovi prvi potezi uključivali povećanje plata državnih službenika od deset odsto, pružanje besplatnih školskih užina, potrepština i prevoza uz povećanje stambenih subvencija deset odsto.

Euro je prošle sedmice porastao jer su ankete pokazivale da je vjerovatan nestabilan parlament, umirujući strahove od pobjede krajnje desnice, nakon što je oštro pao – zajedno s dionicama i obveznicama – kada je Macron raspisao izbore početkom juna.

“Tržište obveznica biće pravo mjesto za posmatranje. Mogao bi postojati manji jaz u francuskim obveznicama”, dodao je Harvey.

