EU fondovi značajni za konkurentnost poljoprivrednog sektora

Podgorica, Berlin, (MINA-BUSINESS) – Fondovi Evropske unije (EU), posebno program poput IPARD-a, imaju veliki značaj u modernizaciji i unapređenju konkurentnosti crnogorskog poljoprivrednog sektora, saopštio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković.

Na poziv saveznog ministra za hranu i poljoprivredu Njemačke, Džema Ozdemira, Crna Gora učestvuje u vodećoj međunarodnoj konferenciji – Globalnom forumu za hranu i poljoprivredu u okviru Zelene nedelje u Berlinu.

Ova konferencija se fokusira na ključna pitanja budućnosti globalne poljoprivredno-prehrambene industrije.

Tema Globalnog foruma hrane i poljoprivrede je Sistemi hrane za našu budućnost: Zajedničkim snagama do iskorjenjivanja gladi u svijetu.

U okviru Zelene nedelje, održan je i ministarski sastanak 2024 SWG – jugoistočna Evropa i Berlinski proces.

“Na sastanku Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi, Ozdemir je istakao značaj poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi”, navodi se u saopštenju.

U svom obraćanju naglasio je posvećenost Njemačke regionu, posebno putem Berlinskog procesa, međunarodnih projekata i inicijativa, uključujući projekte GIZ-a i podršku SWG-a.

Komesar Evropske komisije (EK) za poljoprivredu, Januš Vojčehovski, izrazio je podršku zemljama na njihovom putu ka članstvu u EU, naglašavajući da je proširenje EU investicija u budućnost i stabilnost Evrope kao i zemalja Zapadnog Balkana.

Takođe je istakao važnost zajedničkog rada u okviru Berlinskog procesa kako bi se realizovali konkretni projekti, posebno oni usmjereni ka borbi protiv klimatskih promjena.

Joković je u izrazio podršku Vlade inicijativi Berlinskog procesa i istakao odlučnost u vezi podrške evropskim integracijama kao prioritetnog strateškog cilja.

Osim toga, Joković je istakao angažman Crne Gore u podršci regionalnim ekonomskim integracijama i implementaciji reformske agende za trgovinu i konkurentnost u okviru CEFTA-e.

On je pozvao na zajedničku akciju i djelovanje po pitanju izazova i prilagođavanja klimatskim promjenama, te podržao rad SWG AKIS radne grupe u razmjeni znanja i tehnologija.

Nakon sastanka Crna Gora je bila domaćin svečene večere gdje su svi predstavnici bili u prilici i da probaju specijalitete autentične crnogorske kuhinje, što je predstavljalo odličnu priliku za promociju naše zemlje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS