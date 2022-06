ETF i CGES potpisali ugovor o saradnji vrijedan deset hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici Elektrotehničkog fakulteta (ETF) Univerziteta Crne Gore i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) potpisali su danas, u amfiteatru „CGES“ na ETF-u, sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji vrijedan deset hiljada EUR.

Predsjednik Odbora direktora CGES-a Aleksandr Mijušković je, između ostalog, istakao da je CGES, kroz svoje trinaestogodišnje samostalno djelovanje, posvećen napretku zajednice u kojoj posluje kroz mnogobrojne akcije i projekte društveno-odgovornog poslovanja.

„Kao energetski subjekt uvijek je bio i biće čvrst oslonac domaćoj pameti, nauci i cjelokupnom razvoju crnogorskog društva“, poručio je Mijušković.

On je dodao da je to upravo jedan od razloga da je CGES odlučio da pruži podršku Elektrotehničkom fakultetu u iznosu od deset hiljada EUR kroz ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji.

Kako je dodao ugovor će rad ETF-a učiniti i pragmatičnijim i efikasnijim, jer je, prema riječima MIjuškovića, ta obrazovna institucija pravi rasadnik budućih inženjerskih kadrova.

“Nama je ETF, koji je iznjedrio brojne generacije kvalitetnih inženjera, postao prije svega strateški partner sa kojim smo ostvarili više nego plodonosnu saradnju, koja se reflektuje u mnogim segmentima”, rekao je Mijušković.

Kako se navodi na portalu Univerziteta, on je ocijenio da je CGES pravo mjesto i prilika za mlade i obrazovane ljude i, kako je rekao, vrijedne, ambiciozne, buduće inženjere.

“Siguran sam da će se mnogi studenti ETF-a i u budućnosti pridružiti našoj kompaniji, pa onda i ne čudi naša misija da znanje i savremene trendove prenosimo i na nove generacije, zahvaljujući upravo ovoj saradnji, koja je danas i formalno potvrđena”, zaključio je Mijušković.

Dekan ETF-a Saša Mujović rekao je da su ostvareni rezultati i interesovanje studenata za taj fakultet na visokom nivou.

“To nam nameće obavezu da nastavimo u istom pravcu i pokušamo da očuvamo atraktivnost fakulteta i održimo korak sa savremenim tehnologijama”, kazao je Mujović.

On je naveo da proklamovane ciljeve nije lako doseći u uslovima ukupnih društvenih okolnosti i sve izraženijeg nedostatka materijalnih sredstava, dodajući da diplomirani inženjeri elektrotehnike smatraju CGES jednom od najboljih kompanija u Crnoj Gori.

Prema riječima Mujovića, CGES predstavlja sjajan poligon za demonstraciju teorijskog znanja kojim su ovladali na Elektrotehničkom fakultetu i priliku da ono bude oplemenjeno praktičnom komponentom.

„Sve to navodi na zaključak da je intenzivna saradnja CGES-a i ETF-a potreba, a sklon sam konstatovati i obaveza, jer snažni Elektrotehnički fakultet predstavlja garanciju da će budući aplikanti za posao u CGES-u biti onakvi kakve zalužuje renome kompanije i njena razvojna strategija“, naveo je Mujović.

Mujović je podsjetio i na donaciju kojom je renoviran važan amfiteatar na Elektrotehničkom fakultetu, čime je, kako je rekao, CGES pokazao društvenu odgovornost i stav da ulaganje u nauku i dolazeće generacije nije trošak nego najbolja investicija.

“Ponosni smo na saradnju sa CGES-om i uradićemo sve da ona bude nastavljena na zadovoljstvo obje strane”, naglasio je Saša Mujović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS