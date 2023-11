ESG Adria Samit naredne godine pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – ESG Adria Samit, najveći regionalni događaj posvećen održivom razvoju, inovacijama i zelenoj agendi, naredne godine će se realizovati pod pokroviteljstvom predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića, u organizaciji Sustineri Partners i Porto Montenegro, i uz podršku Vlade.

Iz Službe za informisanje Predsjednika saopšteno je da je Milatović u aprilu otvorio prvi regionalni ESG Samit zemalja Zapadnog Balkana, kada je poručio da su zelena agenda i sprovođenje aktivnosti koje su u skladu sa Evropskim zelenim dogovorom jedan od prioriteta u procesu pristupanja Crne Gore EU.

“Kako bi zemlja bila privlačna investitorima, ona mora biti konkurentna, vođena na pravi način, otvorena i inkluzivna, ali i zelena. Iskreno vjerujem da je sprovođenje standarda koji se odnose na zaštitu životne sredine, društvenu odgovornost i upravljanje, ključno za dugoročnu ekonomsku stabilnost i prosperitet Crne Gore i Zapadnog Balkana”, kazao je tom prilikom Milatović.

On je tada pozvao na još snažniju regionalnu saradnju na putu ka EU, kako bi zemlje Zapadnog Balkana zajedno ostvarile značajan uticaj i napredak u oblasti standarda zaštite životne sredine i društvene zajednice, održivog razvoja, te odgovornog korporativnog upravljanja (ESG standarda).

Inauguralni ESG Samit ove godine je izazvao veliko interesovanje, što je dovelo do širenja na Adria region, pa će događaj naredne godine uključiti i Hrvatsku i Sloveniju.

Izvršna direktorica Sustineri Partnersa, Biljana Braithwaite, rekla je da je Samitom otvoreno novo poglavlje na putu održivog razvoja i počelo je putovanje ka boljem i društveno odgovornijem poslovanju i upravljanju.

„Veliko interesovanje regiona, entuzijazam i uspjeh Crne Gore kao domaćina događaja, doveli su do prirodnog razvoja Samita i proširenja događaja na Adria region. Podrška predsednika Crne Gore, Jakova Milatovića, ESG Adria Samitu naredne godine pokazuje veliku političku volju i važnost ESG agende za Crnu Goru na putu evropskih integracija i događaju daje još veći značaj, na čemu smo posebno zahvalni”, poručila je Braithwaite.

Samit će i naredne godine okupiti ugledne zvanice: predsjednike iz regiona, predstavnike regionalnih vlada, svjetski poznate eksperte, poslovne lidere, regionalne kompanije i međunarodne partnere kroz zajedničku platformu za dijalog o investicijama, održivom poslovanju, prikaz najboljih svjetskih ESG praksi i inovacija, ali i komparativnih prednosti našeg regiona.

Generalni direktor Porto Montenegra, David Margason, kazao je da su oni ponosni što će biti partneri i mjesto održavanja ESG Adria Samita naredne godine, vodećeg regionalnog događaja posvećenog održivom razvoju i odgovornom korporativnom upravljanju.

„Kako rastemo, naša posvećenost zaštiti okoline, smanjenju emisija gasova sa efektom staklene bašte i očuvanju lokalnih morskih vrsta, ove odgovornosti postaju i vodeći principi u našoj misiji”, naveo je Margason.

ESG Adria Samit, vodeći regionalni događaj posvećen temama zelene tranzicije, održivog razvoja i odgovornog korporativnog upravljanja, drugu godinu zaredom održaće se u Tivtu od 24. do 26. aprila naredne godine.

