EPCG zaradila 46,4 miliona EUR u prethodnih 20 dana

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je u prethodnih 20 dana na osnovu izvoza zaradila 46,4 miliona EUR, saopštio je predsjednik Odbora direktora kompanije, Milutin Đukanović.

“Za period od 21. novembra do danas, EPCG je na osnovu izvezene električne energije zaradila 46,4 miliona EUR. EPCG radi”, poručio je Đukanović na svom Twitter nalogu.

Predstavnici EPCG ranije su kazali da je kompanija krenula sa izvozom viškova električne energije nastalih zahvaljujući povoljnom hidrološkom talasu.

Oni su najavili da se izvozni trend očekuje i u narednih pet mjeseci, a u skladu sa tim i desetine miliona profita.

