EPCG ulaže u HE Komarnica 72 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) planira da do kraja 2028. godine u projekat izgradnje hidroelektrane (HE) Komarnica uloži preko 72 miliona EUR, što je investicija na koju značajan dio civilnog sektora ne gleda blagonaklono, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

Iz te nevladine organizacije (NVO) je saopšteno da je razlog tome njena upitna ekonomska opravdanost, ali i ugrožavanje kanjona Nevidio na rijeci Komarnica.

“EPCG je još od vlade Demokratske partije socijalista (DPS) dobila koncesiju za izgradnju HE Komarnica, a prema ranijim najavama investicija se planira zajedničkim ulaganjem državne energetske kompanije i Elektroprivrede Srbije. Nije poznat stvaran iznos investicije, ali u javnosti se govorilo o različitim cijenama, među najvećim je pominjana do 300 miliona EUR”, navodi se u saopštenju.

Informacije u posjedu ASP-a pokazuju da od planiranih 72 miliona EUR ulaganja u HE Komarnica tokom petogodišnjeg perioda najveći dio, odnosno oko 60 miliona EUR EPCG projektuje da plasira u 2027. i 2028. godini.

EPCG sada u vlasništvu ima dvije velike HE – Perućicu i Pivu, koje su stare više decenija, a čijim modernizacijama pokušava da poveća godišnje proizvodnje struje, ali i produži im vijek trajanja.

“Imajući u vidu da planira investiranje u izgradnju nove HE, izgledno da se EPCG ne obazire mnogo na kontinuirane proteste značajnog dijela civilnog sektora, posebno ekoloških organizacija, da se rijeka Komarnica sačuva za buduće generacije i održivi razvoj zemlje”, dodaje se u saopštenju.

Kada je riječ o HE Kruševo, o kojoj se često govori u javnosti, u ove tri godine EPCG planira da uloži nekoliko miliona EUR u izradu investiciono tehničke dokumentacije.

“Ova državna kompanija u tri godine, uključujući i ovu, namjerava takođe da u izgradnju solarnih panela investira 164 miliona EUR, odnosno po oko 55 miliona na godišnjem nivou”, rekli su iz ASP-a.

EPCG projektuje da u naredne dvije godine u izgradnju solarne elektrane (SE) Krupac uloži 40 miliona EUR, od čega naredne godine 25 miliona, a godinu kasnije preko 15 miliona EUR. Energetska kompanija je ove godine dala posao izrade napredne studije za SE Krupac, sa predlogom lokacije.

“Iako je prije više godina objelodanjen projekat izgradnje SE Briska Gora, sa finskim partnerom, a koji se ušlo bez kvalitetne pripreme prethodnih uslova i mogućnosti, od njegove realizacije nije bilo ništa, a EPCG više taj projekat ne vodi kroz buduće investicione projekte”, zaključuje se u saopštenju.

