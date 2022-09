EPCG sa velikim potencijalom da nosi energetski sektor

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) je ostala stabilna i sa velikim potencijalom da nosi energetski sektor, cijene struje se nijesu povećavale i nije bilo restrikcija, saopštio je predsjednik Odbora direktora energetske kompanije, Milutin Đukanović.

“Bilo bi sa naše strane neozbiljno da ističemo da će ovaj poslovni rezultat biti najbolji u istoriji EPCG, ali bi se moralo istaći da Crna Gora gotovo nije osjetila energetsku krizu”, naveo je Đukanović u autorskom tekstu.

On je rekao da nije bilo državne pomoći za najjaču energetsku kompaniju, cijene električne energije nijesu povećavane i nije bilo restrikcija. EPCG je ostala stabilna i sa velikim potencijalom da nosi energetski sektor i bude lokomotivna privrednog razvoja Crne Gore.

“Da bi se to ostvarilo, mora mnogo da se radi. EPCG radi”, dodao je Đukanović.

On je predstavio bilanse na kraju ove godine, ukoliko bi u oktobru, novembru i decembru ostvarili prosječni izvoz i uvoz kao u prethodne tri godine.

“Kupili smo 1,25 miliona megavat sati (MWh) čija je vrijednost 293,13 miliona EUR, a prodali 1,46 miliona MWh ukupne vrijednosti 377,63 miliona EUR i ostvareni suficit u trgovini bi iznosio 84,5 miliona EUR. Običnim građanima ovi brojevi izgledaju nestvarno, što je posljedica velike energetske krize i ekstremnih vrijednosti električne energije na berzi”, objasnio je Đukanović.

On je kazao da kao predsjednik Odbora direktora ima obavezu, ne zbog sitnih politikanata i zlonamjernih manipulanata, već zbog građana i najšire javnosti, da iznese objektivnu i argumentovanu analizu trenutnog stanja u EPCG, jer se samo na osnovu relevantnih pokazatelja mogu izvodiditi zaključci o tome kakvo je stanje u EPCG, ko je za šta odgovoran i ko je za šta zaslužan.

Đukanović je podsjetio da je najstarije postrojenje, Hidroelektrana (HE) Perućica, puštena u rad 1960. godine, dok je 1976. godine otvorena HE Piva, a posljednji izvor električne energije koji je, 1982. godine, završila EPCG jeste Termoelektrana (TE) Pljevlja.

“Od 1960. do 1982. godine, za period od 22 godine, izgrađene su tri elektrane čija je ukupna instalisana snaga 874 MW. U periodu od 1982. godine do aprila 2021. godine, odnosno 39 godina, EPCG nije izgradila niti jedan jedini novi izvor električne energije”, rekao je Đukanović.

On je podsjetio da je privatizacija EPCG realizovana 2009. godine preko fantomske firme River. Fondovi su svoje akcije prodali po 7,1 EUR za akciju i po tom osnovu prihodovali 138 miliona EUR.

“Da su ih tada prodavali po 8,4 EUR po akciji, koliko su ih kasnije prodali, Vlada i mali akcionari, prihodovali bi 163 milona EUR. Mali akcionari privatizacionih fondova od ove transakcije nijesu imali nikakve koristi. Fondovi su novac brzo potrošili. Zbog čega nije prihvaćena ponuda od 11,1 EUR po akciji od grčkog konzorcijuma, kojeg su činili državna energetska kompanija Public Power i biznismen Viktor Restis, po kom osnovu bi se prihodovalo 609 miliona EUR ili za 170 miliona više nego što je ponudila A2A, ostalo je nerazjašnjeno do danas”, precizirao je Đukanović.

On je ocijenio da su izgubili i država i EPCG, ali zato je neko dobio Sveti Stefan, a i Prva banka je odjednom postala najlikvidnija banka u državi, a ni vlasnicima fondova nije krivi dio.

“EPCG je na svojim žiro računima na 2017. godine imala 232,33 miliona EUR, a početkom prošle godine stanje na žiro računima je iznosilo 39,6 miliona EUR”, rekao je Đukanović.

On je saopštio da nije bilo investicija, ali da je novac nestajao i naveo samo dvije transakcije koje su suštinski predstavljale čist trošak kompanije u iznosu 137 miliona EUR, i to 105 miliona EUR za kupovinu akcija od A2A i 32 miliona EUR za kupovinu akcija Rudnika uglja Pljevlja.

“EPCG se značajno opteretila i neposlovnim, bolje reći političko-ekonomskim transakcijama. Montenegrobonus je ostao dužan po osnovu isporučene električne energije KAP-u iznos od 13 miliona EUR, KAP-u je otpisano 17 miliona EUR duga za električnu energiju preko takozvanih CO2 kredita, a i po osnovu faktura iz prošle godine KAP je ostao dužan gotovo pet miliona EUR, a i naslijeđen je dug Vodovoda Cetinje koji danas iznosi blizu deset miliona EUR”, naveo je Đukanović.

Sredinom 2020. godine isplaćen je bespotrebni avans za ekološku rekonstrukciju Termoelektrane (predmet je pred SDT-om), u iznosu od deset miliona EUR. Takođe, šest miliona EUR je kao subordinirani kredit ostalo zarobljeno, do 2028. godine, u Prvoj banci.

“Samo po osnovu ovih nekoliko transakcija EPCG je ostala bez čistih 198 miliona EUR i kapital je umanjen 288,96 miliona EUR. Ako ovim nepotrebnim izdacima dodamo i odluku prethodne Vlade, da se, prvi put u posljednjih 30 godina, uplati 30 miliona EUR u budžet, jasno je kakav je ambijent sačekao novo poslovodstvo koje je preuzelo rukovođenje EPCG-om krajem marta i početkom aprila prošle godine”, ocijenio je Đukanović.

On je naveo da je, odmah po dolasku novog rukovodstva u periodu od šest mjeseci, uvezeno električne energije u količini od 425,48 hiljada MWh. I pored ovih sumornih podataka, EPCG je poslovnu prošlu godinu završila sa najboljim rezultatom u svojoj istoriji, što se ogledalo u ostvarenoj dobiti koja je iznosila preko 47 miliona EUR.

Đukanović je podsjetio da je na HE Perućica, između ostalog, završena revitalizacija dva generatora, isporučen i pušten u pogon novi blok transformatora na agregatu A5, kao i završene prve dvije faze rekonstrukcije rashladnog sistema.

Takođe je na HE Piva završena rekonstrukcija i adaptacija agregata A2, a preostao je još jedan da se završi naredne godine. Vrijednost kompleta ovog ugovora za sva tri agregata je 10,5 miliona EUR.

On je, govoreći o TE Pljevlja, kazao da su počeli radovi na projektu ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja, potpisan ugovor vrijedan 15 miliona EUR na adaptaciji kotla sa zamjenom ekonomajzera i zagrijača vazduha, realizovan kapitalni remont turbine, a u toku su radovi na rekultivizaciji deponije pepla i šljake Maljevac.

Osim značajnog angažovanja na unapređenju postojećih energetskih objekata, EPCG je pokrenula veliki broj novih investicionih projekata, među kojima su Solari 3000+ i 500+, Solari 5000+, Solari 10.000+, Gvozd, kao i HE Komarnica.

“FC Snabdijevanje je u proteklom periodu, imajući u vidu cjelokupnu situaciju, ostvarilo odlične rezultate. Dug potrošača na kraju marta prošle godine iznosio je 184,51 milion EUR, a na kraju avgusta 180,09 miliona EUR. Naplata je veća od 100 odsto”, rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, nedobronamjerni i politički ostrašćeni pojedinci koriste period u kojem je inače, zahvaljujući njihovoj katastrofalnoj politici i lošoj hidrologiji, poslovanje EPCG izuzetno otežano, a to su jun, jul, avgust i septembar.

“EPCG je krajem prošle godine donijela odluku da se, shodno cijenama na berzi (HUDEX) formiraju cijene za velike potrošače, snage preko deset MW i da iznosi 115 EUR po MWh. U tom trenutku to je cijena koja je 20 odsto bila manja nego što je bila cijena na berzi. Potpuno smo bili svjesni činjenice da će ova cijena ozbiljno ugroziti poslovanje CEDIS-a, a i nekih privrednih subjekata”, rekao je Đukanović.

Međutim, da nijesu tako postupili, EPCG bi prestala da postoji, a šta bi se desilo sa privredom vrlo lako je zaključiti.

“Na našu tadašnju žalost, KAP, naš ubjedljivo najveći potrošač sa 570 hiljada MWh godišnje potrošnje nije prihvatio tu ponudu. CEDIS jednostavno nije imao izbora. Svjesni činjenice da ostajemo bez velikog kupca, koji je do tada plaćao električnu energiju po 45 EUR po MWh, i po kom osnovu smo godišnje fakturisali 25 miliona EUR što je izuzetno veliki iznos odlučili smo se da se bar finansijski osiguramo i prodamo 20 MW za 11 mjeseci po cijeni od 202 EUR po MWh”, podsjetio je Đukanović.

Po tom osnovu su, kako je dodao, obezbijedili prihod koji bi iznosio 32,4 miliona EUR.

“Za 28 odsto potrošnje KAP-a obezbijedili smo prihod koji je gotovo 30 odsto veći od dotadašnje godišnje fakture KAP-u”, kazao je Đukanović.

EPCG je u prvih devet mjeseci kupila električne energije u iznosu od 991,37 hiljada MWh i za to je platila ili će platiti 222,47 mliona EUR.

“U istom periodu prodali smo 907,27 hiljada MWh i za taj period ćemo prihodovati 164,33 miliona EUR. Zaključno sa septembrom, ukupni minus u trgovini iznosiće 58,14 miliona EUR”, precizirao je Đukanović.

On je naveo da se taj rezultat može smatrati potpuno nerealnim za procjenu konačnog poslovanja EPCG u ovoj godini, jer je to period kada su dominantno uvozili električnu energiju.

“Cijene na berzama su neprestano rasle i značajno su bile veće od cijena u januaru, februaru, martu i aprilu. Možda će neko postaviti pitanje, zbog čega nijesmo čuvali struju iz januara, februara, marta i aprila za maj, jun, jul, avgust i septembar. Odgovor je da je to nemoguće, jer gotovo 80 odsto proizvodnje HE Perućice je iz dotoka, koja ide direktno na turbine”, rekao je Đukanović.

Kada bi Slano i Krupac bili 100 odsto puni, a HE Perućica radila punim kapacitetom, jezera bi se potpuno ispraznila za 25 dana.

“HE Perućica je maltene protočna elektrana i zbog toga su priče o ispražnjenim akumulacijama potpuno neutemeljene”, zaključio je Đukanović.

