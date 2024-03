EPCG pokriva CEDIS-ov gubitak od 15 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) u srijedu je dao knjižno odobrenje kojim se pokriva minus od 15 miliona ćerke kompanije Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS) za prošlu godinu, saznaje Pobjeda.

U međuvremenu je EPCG smanjila fakture na regulatorno dozvoljene cijene CEDIS-u čime su dodatno umanjeni gubici te kompanije. Ova odluka predstavlja računovodstvenu “gimnastiku” kojom se već treću godinu CEDIS-u pokrivaju gubici, piše list.

Kako zbog toga EPCG gubi novac u finalnom konsolidovanom finansijskom izvještaju, na gubitku je i državni budžet u koji treba da bude uplaćena dividenda tog državnog preduzeća.

Prema saznanjima redakcije Pobjede, sva tri člana revizorskog odbora EPCG bila su protiv ove odluke borda direktora, jer bi davanje knjižnih odobrenja imalo značajan uticaj na visinu iskazanog rezultata matičnog (EPCG) i zavisnog preduzeća (CEDIS) i otvorilo negativne reprekusije u vezi sa pitanjima oporezivanja dobiti i transfernim cijenama. U revizorskom odboru smatraju da nije uobičajena praksa da se knjižna odobrenja daju skoro tri mjeseca nakon završetka poslovne godine, te da to može biti tumačeno kao način “friziranja” bilansa.

Članovi revizorskog odbora naveli su da se ne mogu izjasniti o opravdanosti takve transakcije, jer ona spada u domen upravljačkih odluka. Imajući sve to u vidu, zaključili su da ne preporučuje menadžmentu EPCG donošenje odluke o davanju knjiških odobrenja.

Novi sastav Odbora direktora Elektroprivrede izabran je 23. februara na vanrednoj Skupštini akcionara. Na čelu borda je Milutin Đukanović (Nova srpska demokratija), članovi su Tahir Đonbaljaj (Albanska alternativa), Neven Gošović (Demokrate), Simo Jokić (PES), te tri stručnjaka iz oblasti elektroenergetike – profesori Jovica Milanović, Vladimir Katić i Zoran Miljanić.

Ovom odlukom EPCG nastavlja da pokriva minuse svoje ćerke kompanije jer je prošle godine dala CEDIS-u finansijsku injekciju od 21,6 miliona EUR, kada je dokapitalizacijom pokrila gubitke CEDIS-a iz 2021. i 2022. godine.

Akcionari EPCG usvojili su krajem juna prošle godine predlog odluke za povećanje uloga te kompanije u CEDIS-u.

Tada je na Skupštini akcionara donijeta odluka da EPCG unosi novčana sredstva u iznosu od 21,6 miliona EUR radi finansijske konsolidacije CEDIS-a “kako bi se sanirale posljedice poremećaja na tržištu električne energije”.

„Novčana sredstva u iznosu od 6,7 miliona EUR odnose se na period od 1. aprila do 31. decembra 2021. godine, a iznos od 14,8 miliona EUR na 2022. godinu i zbirno predstavljaju cjenovnu razliku nabavke električne energije za pokrivanje regulatorno dozvoljenih gubitaka kod CEDIS-a“, saopšteno je sredinom prošle godine nakon Skupštine akcionara EPCG.

Kako su tada objasnili iz EPCG, riječ je o tehničkim, a ne komercijalnim gubicima. Ulog EPCG u CEDIS-u je, nakon te dokapitalizacije, uvećan sa dotadašnjih 288,7 na skoro 310,3 miliona EUR.

Dokapitalizaciji je prethodila odluka CEDIS-a da povuče krajem 2022. godine svoj zahtjev za određivanje regulatorno dozvoljenog prihoda za prošlu godinu.

Predsjednik Odbora Regulatorne agencije za energetiku i komunalne djelatnosti (REGAGEN) Branislav Prelević je krajem prošle godine, govoreći o posljedicama neuvažavanja regulatornog okvira, iznio podatak da je ta Agencija u postupku utvrđivanja regulatorno dozvoljenog prihoda za prošlu godinu bila predložila troškove za pokrivanje tehničkih gubitaka koji su procijenjeni na osnovu cijene električne energije od oko 119 EUR po megavat satu (MWh).

„Povlačenje zahtjeva od CEDIS-a u novembru 2022. godine, što je za posljedicu imalo obustavljanje predmetnog postupka, dovelo je do toga da se CEDIS-u u prošloj godini kroz privremene cijene nadoknađuju troškovi za pokrivanje tehničkih gubitaka po cijeni od 53 EUR po MWh“, naveo je ranije Prelević, čime je CEDIS, kako je tvrdio Prelević, svojevoljno pošao u gubitak mjeren višemilionskim iznosima.

