EPCG nije AZK poslala ugovor o kupovini Željezare

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) nije dostavila tekst ugovora o kupovini imovine nikšićke željezare Agenciji za zaštitu konkurencije (AZK) prije nego je potpisan, iako je na to obavezivao Zakon o kontroli državne pomoći.

Predsjednik Savjeta AZK, Dragan Damjanović, kazao je Pobjedi da se Agencija obratila dopisom EPCG i tražila sve neophodne informacije, ali da još nijesu zvanično dobili dokumentaciju kako bi mogli dati mišljenje.

“EPCG je bila obavezna da dostavi AZK na mišljenje sve neophodne informacije kako bi kolege iz sektora za prethodnu kontrolu mogle utvrditi da li se radi o državnoj pomoći ili ne, i ako se radi da li je takva pomoć usklađena sa zakonom”, objasnio je Damjanović.

On je dodao da to što je EPCG, kao državna firma, potpisala ugovor vrijedan 20 miliona EUR prije nego je od AZK dobila mišljenje, ne može uticati na njegovu validnost.

“Međutim, ukoliko se u postupku naknadne kontrole utvrdi da je ugovor neusklađen sa odredbama Zakona o kontroli državne pomoći, AZK eventualno može naložiti povraćaj neusklađene državne pomoći. Sačekaćemo još nekoliko dana na zvanične informacije iz EPCG-a, a ako do toga ne dođe, AZK će, po službenoj dužnosti, rješenjem pokrenuti postupak naknadne kontrole”, kazao je Damjanović.

On je naveo da su posebnu pažnju posvetili tom slučaju, te da je do razgovora sa predstavnicima EPCG-a došlo na njihovu inicijativu.

“Možemo konstatovati da su kolege iz EPCG dijelom uvažile sugestije Agencije i da su odustali od klasične kupovine željezare, čime su se obavezali se da će zaustaviti proizvodnju čelika. Vjerujem da će postupak biti sproveden do kraja na način kako je i najavljeno u medijima”, rekao je Damjanović.

On je podsjetio da je Crna Gora Sporazumom o pridruživanju EU vezana posebnim odredbama koje se odnose na proizvodnju uglja i čelika, te da bi, ukoliko bi EPCG nastavila sa proizvodnjom čelika, došlo do kršenja evropskih normi i prakse.

“To bi rezultiralo još jednim slučajem koji bi dodatno opteretio tok pregovora sa EU i moguće nas doveo i do tačke kada ni prekid pregovora ne bi bio nerealan ishod. U skladu sa informacijama koje su do sada poznate javnosti, kupovina imovine željezare i njena prenamjena, uz pretpostavku da su ispunjena načela ekonomskog diskontinuiteta, potencijalno bi mogla voditi u smjeru usklađenosti sa aspekta pravila o kontroli državne pomoći, što će biti cijenjeno prilikom donošenja zvaničnog mišljenja Agencije”, kazao je Damjanović.

On je dodao da konačnu riječ mora dati i Generalni direktorat za konkurenciju Evropske komisije, kojem je Crna Gora dužna da šalje informacije u vezi eventualnih intervencije u sektoru čelika.

