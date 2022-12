EPCG kupuje Željezaru 20. decembra

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) će kupiti Željezaru od turske kompanije Tosyali, saopštio je premijer Dritan Abazović.

Kupoprodajni ugovor bi trebalo da bude potpisan u Nikšiću 20. decembra.

“Pao dogovor. Riješen još jedan veliki problem Nikšića i Crne Gore. Željezara vraćena u državno vlasništvo. EPCG će kupiti Željezaru od turske kompanije Tosyali. Uvijek smo bili i bićemo uz radnike. Hvala im na tome što su bili istrajni u ovom procesu. Nastavićemo da uvećavamo državni kapital i gradimo našu Crnu Goru”, naveo je Abazović na Telegram nalogu.

On je rekao da je ponosan na sve saradnike koji su učestvovali u tom napornom i dugom procesu, koji će se na kraji višestruko isplatiti – kolegama ministrima, rukovodstvu EPCG i Opštini Nikšić.

“Hvala i turskoj kompaniji Tosyali na fer odnosu tokom pregovora. Može Crna Gora”, poručio je Abazović.

Predsjednik Opštine Nikšić, Marko Kovačević, saopštio je da je postignut načelni dogovor sa vlasnicima Tosčelika povodom prodaje imovine Željezare Nikšić.

On je na svom Facebook profilu napisao da bi kupoprodajni ugovor trebalo da bude potpisan u Nikšiću 20. decembra.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS