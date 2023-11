EPCG i poljski Respect energy Holding potpisali Memorandum o razumijevanju

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG), Milutin Đukanović i potpredsjednici poljske kompanije Respect energy Holding, Tomasz Zadroga i Simon Bližniak potpisali su Memorandum o razumijevanju o budućim projektima razvoja i eksploatacije obnovljivih izvora u Crnoj Gori.

Đukanović je kazao da je mnogo puta pominjao decenijski zastoj naše privrede, ali su do sada, srećom, u mogućnosti da uspostavljanjem takvih partnerstava i prepoznavanjem dobrih projekata, efikasno razvijaju i EPCG i našu privredu generalno.

„Siguran sam u to da je potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa tako respektabilnim partnerom samo početak jedne dugoročne i uspješne saradnje na obostrano zadovoljstvo“, rekao je Đukanović.

Potpisivanjem Memoranduma, EPCG i Respect energy Holding sporazumjeli su se da odrede mogućnosti stvaranja zajedničkog poduhvata i razvoja budućih projekata obnovljive energije, uključujući razvoj i rad priobalne vjetroelektrane okvirno vrlo značajnog proizvodnog kapaciteta, kao i razvoj baterijskog postrojenja za skladištenje električne energije i solarne elektrane u Crnoj Gori.

“Dodatno, Memorandum predviđa razvoj postrojenja za proizvodnju amonijaka i hidrogena opremljenog elektrolizerom”, navodi se u saopštenju.

Zadroga je naveo da udružene snage sa EPCG, glavnim proizvođačem i snadbijevačem električne energije u Crnoj Gori, predstavljaju njihovu čvrstu namjeru da prošire posao, kako na domaćem tržištu, tako i na cijelom Balkanu.

„Zadovoljstvo nam je da sarađujemo sa našim crnogorskim partnerima na projektima obnovljivih izvora energije, kao što su postrojenje za proizvodnju amonijaka, priobalnog vjetroparka i solarnog parka. Naše partnerstvo će pomoći domaćem energetskom sistemu da se proširi ka obnovljivim izvorima energije“, rekao je, između ostalog, Zadroga.

Potpisivanju Memoranduma prisustvovao je i ambasador Poljske u Crnoj Gori Andrzej Papierz, kao i predstavnici Vlade i resornog ministarstva, kao i prestavnici kompanije South Banat Energy Hazelnut.

