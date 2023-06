Ekonomsko neznanje i populizam pogoršali stanje u javnom i privatnom sektoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ekonomsko neznanje i populizam dvije posljednje vlade, dodatno su pogoršali stanje u javnom i privatnom sektoru, ocijenili su iz ekonomskog tima Građanske inicijative “21. maj”.

“Državna ekonomska politika je sve udaljenija od razumijevanja privrede i slobodnog preduzetništva. Godinama unazad ekonomska politika postavlja barijere preduzetništvu, destimuliše optimizaciju produktivne zaposlenosti i llimitira akumulaciju domaćih investicija”, navodi se u saopštenju.

Iz GI su kazali da je nastavljeno intenzivno zaduživanje zemlje, neumjerena lična potrošnja je postala odraz nesposobnih vlasti, političko zapošljavanje u javnom sektoru se radikalizovalo, dok su se, kako dodaju, takozvane reforme svele na administriranje privredom i mešetarenje u poreskoj politici.

“Pritom, država ne izmiruje ili odlaže svoje obaveze o čemu najbolje govore dugovi za pdv kredite i neplaćene fakture dobavljačima. Kapitalni budzet je sveden na investiciono mrtvilo, dok su korporativni i obligacioni porezi povećani oko 70 odsto”, dodaje se u saopštenju.

Javne finansije, kako tvrde u GI, trenutno opstaju samo zahvaljujući prilivu izbjeglica iz Ukrajine i Rusije, dok se istovremeno najavljuju propisi koji će dodatno destimulisati poslovnu zajednicu.

“Dodatno, avanturistički nagovještaji u vezi sa penzijskim doprinosima samo potvrđuju odsustvo sistemske ekonomske pameti. Više je nego očigledno da su Crnoj Gori potrebne strukturne reforme, koje će podstaći investicije, otvaranje radnih mjesta u realnom sektoru, redukovati poreze i optimizovati javni sektor”, navodi se u saopštenju.

Cilj, kako su poručili iz GI, mora biti održiva i inovativna ekonomija, pad javnog duga, podsticanje izvoza, jačanje produktivnosti, efikasnost privrednog pravosuđa i razvoj preduzetničke kulture.

“Rast ličnih primanja i penzija moraju pratiti ekonomski rast i zakone tržišne privrede, a ne da budu poligon za kupovinu glasova i opstanak parazitirajucih stranaka i nekvalifikovanih partijskih lidera”, dodaje se u saopštenju.

U GI smatraju da su pred Crnom Gorom rizične godine kada se moraju vraćati milijarderski javni dugovi i zato je od presudne važnosti da se što prije reformiše ekonomski sistem i to na načelima održivosti i produktivnosti, institucionalne efikasnosti i međunarodne konkurentnosti.

