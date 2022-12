Eko-fond objavio konkurs za električna i hibridna vozila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) objavio je danas konkurs za dodjelu subvencija građanima, privrednicima i preduzetnicima za kupovinu električnih i hibridnih vozila, kategorije L, M1 i N1.

Ukupna vrijednost konkursa za dodjelu bespovratnih sredstava za kupovinu električnih i hibridnih vozila kategorije M1 i N1 i električnih vozila kategorije L, iznosi 50 hiljada EUR.

„Dostavljanje prijava počinje objavom konkursa i trajaće do utrošenosti raspoloživih sredstava“, navodi se u saopštenju Eko-fonda.

Visina subvencija za kupovinu električnih vozila kategorije M1 i N1 iznosi pet hiljada EUR, a hibridnih 2,5 hiljada EUR. Maksimalni iznos subvencije koju korisnik može ostvariti za nabavku električnih vozila iz kategorije L iznosi 20 odsto prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 1,5 hiljada EUR.

Iz Eko-fonda su objasnili da se pod novim vozilom smatra ono koje nije bilo u upotrebi i čija prva registracija nakon proizvodnje nije obavljena prije 1. januara ove godine. Predmet konkursa su nova vozila nabavljena na području Crne Gore od ovlašćenih prodavaca automobila, kao i uvezena nova vozila.

Oni su dodali da se subvencije ne odnose na kupovinu električnih bicikala i trotineta.

Eko-fond dodjeljuje sredstva za kupovinu najviše dva vozila po korisniku za preduzeća i preduzetnike, a građanima za jedno.

Korisnici subvencije su obavezni da zadrže u vlasništvu i korišćenju subvencionisano vozilo. Korisnik ne smije otuđiti motorno vozilo koje je nabavio posredstvom dodijeljenih sredstava u periodu od dvije godine od prve registracije. U suprotnom on je obavezan da izvrši povraćaj dodijeljenih sredstava.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Eko-fonda.

Kompletna dokumentacija dostupna je na linku:

https://www.eko-fond.me/me/javni-konkursi/javni-pozivi/

Dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti na telefon +382 20 262 933 ili e-poštom na adresu: [email protected]

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS