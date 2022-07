EKIP i IKCG potpisali Sporazum o saradnji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) i Inženjerska komora Crne Gore (IKCG) potpisale su danas Sporazum o saradnji, u cilju njenog uspostavljanja, razvijanja i jačanja.

Sporazum su u ime EKIP-a i IKCG potpisali izvršni direktor EKIP-a Darko Grgurović i predsjednik IKCG Nikola Luković.

Sporazum je potpisan na Glavnom kontrolno mjernom centru Dajbabska gora.

„Sporazum o saradnji je proistekao iz prepoznavanja potrebe za zajedničkim djelovanjem u pravcu primjene najbolje prakse i propisa iz oblasti izgradnje, sa ciljem se da se omogući nesmetan i efikasan razvoj elektronske komunikacione infrastrukture, mreža i usluga“, navodi se u saopštenju EKIP-a.

Potpisivanjem sporazuma biće, kako je objašnjeno, unaprijeđena razmjena podataka i informacija kojima raspolažu EKIP i IKCG u cilju preduzimanja mjera i sprovođenja procedura iz njihovih nadležnosti.

„Saradnja EKIP-a i IKCG će obuhvatati razmjenu iskustava i znanja iz oblasti koje su od interesa i u nadležnosti potpisnika, razmjenu podataka iz registara i baza podataka koje potpisnici vode u skladu sa zakonima, a koji su od obostranog interesa, pripremu podzakonskih akata koji se odnose na planiranje, projektovanje i izgradnju elektronske komunikacione infrastrukture i elektronskih komunikacionih mreža, unapređenje primjene propisa iz oblasti elektronskih komunikacija u procesu planiranja, projektovanja i izgradnje kako elektronske komunikacione infrastrukture i mreža i drugih objekata, kao i organizaciju stručnih seminara u svrhu razmjene znanja i edukacije u vezi sa elektronskim komunikacionim mrežama i uslugama“, navodi se u saopštenju.

