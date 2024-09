EK u julu dala pozitivno mišljenje na Predlog zakona o potrošačkim kreditima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska komisija (EK) u julu je dala pozitivno mišljenje na Predlog zakona o potrošačkim kreditima u cjelosti, saopštili su iz Centralne banke Crne Gore (CBCG).

Oni su se oglasili zbog, kako se navodi, pojačanog interesovanja javnosti u vezi sa Predlogom zakona o potrošačkim kreditima.

Iz CBCG su rekli da je predstavnica Direkcije za nadzor u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i zaštitu prava klijenata kreditnih institucija i korisnika finansijskih usluga, bila članica međuresorne radne grupe koja je pripremila Nacrt zakona o potrošačkim kreditima.

Navodi se da su tim Nacrtom implementirane direktive 2008/48 i 2014/17/Еvropske unije (EU) i usvojene najbolje prakse država članica Unije.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER), kao predlagač zakona, organizovalo je u decembru 2021. godine javnu raspravu o Nacrtu ovog zakona, u okviru koje su svi zainteresovani subjekti bili u prilici da daju svoje primjedbe, predloge i sugestije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u februaru CBCG je izradila analizu kretanja kamatnih stopa na crnogorskom tržištu, koja je pokazala tendenciju rasta kamatnih stopa na kredite, uključujući i potrošačke kredite.

“Imajući u vidu izazove sa kojima se suočavaju potrošači kao slabija ugovorna strana pri zaključivanju ugovora o kreditu sa kreditorima, a vodeći računa o njihovoj adekvatnoj zaštiti, CBCG je inicirala da se novim zakonom o potrošačkim kreditima utvrdi najviša dozvoljena efektivna kamatna stopa na potrošačke kredite, u skladu sa najboljim praksama država članica EU”, rekli su iz CBCG.

Oni su naveli da je nakon detaljnog sagledavanja uporednih rješenja koja se primjenjuju u državama članicama EU, a vodeći računa o karakteristikama crnogorskog finansijskog tržišta, CBCG predložila da najviša efektivna kamatna stopa na potrošačke kredite ne smije biti veća od prosječne ponderisane efektivne kamatne stope svih potrošačkih kredita, uvećane za 100 odsto.

Dodaje se da je navedeno zakonsko rješenje zasnovano na tržišnom principu i njime se ne vrši administrativno ograničavanje kamatnih stopa, već se, kako se navodi, na taj način, utiče samo na ekstremno visoke kamatne stope i osigurava viši stepen zaštite potrošača.

“EK je u julu dala pozitivno mišljenje na Predlog zakona o potrošačkim kreditima u cjelosti, čime je i inicijativa CBCG prema MER, kao predlagaču predmetnog zakona, potvrđena kao dobra evropska praksa”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS