EK odobrila samo projekte MKI

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Crnoj Gori su u okviru novog investiciionog paketa Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan odobrena 5,4 miliona EUR i to jedino za projekte za koje je aplikacije pripremalo Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI), saopštio je resorni ministar Ervin Ibrahimović.

On je rekao da je netačna informacija da Crna Gora nije dobila sredstva kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir, na pozivima za tehničku podršku i sufinansiranje investicija za aplikacije o kojima se odlučivalo prošlog petka.

“Crnoj Gori su ovom prilikom odobrena sredstva u vrijednosti 5,4 miliona EUR, i to jedino u oblastima za koje je aplikacije pripremalo MKI”, kazao je Ibrahimović agenciji Mina-business.

On je pojasnip da je dobijen novac za pripremu projektne dokumentacije za tri projekta koji se odnose na sektor energetike i saobraćaja.

“I to pripremu glavnog projekta, studije zaštite životne sredine i ostale tenderske dokumentacije za željezničku rutu R2 Crna Gora – Albanija, za dionicu od Podgorice do granice sa Albanijom u iznosu od 2,6 miliona EUR”, naveo je Ibrahimović.

Kako je dodao, novac je dobijen i za pripremu glavnog projekta, studije zaštite životne sredine i ostale tenderske dokumentacije za rehabilitaciji tunela Sozina na željezničkoj ruti R2, dionica Bar-Vrbnica u iznosu od 0,9 miliona EUR.

Prema riječima Ibrahimovića, obezbijeđena su sredtsva za izradu studije izvodljivosti i studije zaštite životne sredine za 400 kV interkonekciju Brezna–Crkvičko Polje–Sarajevo 20 (do granice sa Bosnom i Hercegovinom) sa izgradnjom nove 400/220 kV podstanice Crkvičko Polje i konekcije sa hidroelektranom Piva u iznosu od 1,9 milion EUR.

On je pojasnio da je kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir moguće predložiti projekte na nacionalnog i regionalnog značaja, iz oblasti životne sredine, energetike i energetske efikasnosti, društvenih djelatnosti, saobraćaja i digitalne infrastructure.

Ibrahimović je podsjetio da prijave mogu biti podnijete kroz pozive za tehničku podršku za pripremu projektne dokumentacije, kao i kroz pozive za sufinansiranje investicija.

“MKI je izuzetno zadovoljno činjenicom da su nam ovom prilikom odobrena bespovratna sredstva u vrijednosti od 5,4 miliona EUR za tehničku podršku, odnosno za povećanje zrelosti projekata”, rekao je Ibrahimović.

Kada su u pitanju investicioni grantovi, Ibrahimović je kazao da se oni vežu za projekte za koje Zapadnobalkanski investicioni okvir, za razliku od onih za tehničku podršku, obezbjeđuje sredstva za sufinansiranje.

On je pojasnio da preostali, značajan procenat od ukupne vrijednosti tih projekata država mora da finansira kroz kreditno zaduživanje kod neke od međunarodnih finansijskih institucija ili iz državnog budžeta.

“Kada su u pitanju naše aplikacije za kofinansiranje investicija, namjera je bila da se pokrene komunikacija, odnosno pokušaju unaprijed stvoriti preduslovi i osigurati mogućnost dobijanja ovih sredstva u okviru neke od narednih raspodjela, a napominjem da je jedan novi poziv za oblast željeznice u toku, i da krajem tekuće, početkom naredne godine predstoji novi poziv okvir, za koje su pripremne aktivnosti već u toku”, rekao je Ibrahimović.

Ne smije se, kako je dodao, gubiti iz vida ni činjenica da Crna Gora može aplicirati prema Evropskoj komisiji putem Zapadnobalkanskog investicionog okvira samo za projekte koji su dio Trans-evropskih mreža.

“Na osnovu inicijative i aktivnosti MKI, upravo je u maju ove godine, tokom održavanja “Connectivity Summita” u Budvi, zvanično potvrđen zahtjev Crne Gore da kroz indikativno proširenje sveobuhvatne Trans-evropske mreže budu obuhvaćeni aerodrom Tivat i željeznička pruga Podgorica-Nikšić-Čapljina, čime je ispunjen ključan preduslov da možemo povući nešto više od 100 miliona EUR”, rekao je Ibrahimoivć.

Komenatrišući navode EK da je Vlada Crne Gore dostavila preuranjene ili projekte nepodobne za finansiranje, Ibrahimoivć je rekao da je za ovaj paket podrške Crna Gora podnijela, u okviru poziva za tehničku podršku, pet projektnih aplikacija, od čega četiri MKI i jedno Ministarstvo prosvjete.

Prema njegovim riječima, u okviru poziva za sufinansiranje investicija za sprovođenje infrastrukturnih projekata kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir Crna Gora podnijela ukupno sedam aplikacija, od čega tri MKI.

“Crna Gora je dakle podnijela ukupno 11 aplikacija, od čega je sedam iz Ministarstva kapitalnih investicija i četiri iz svih ostalih ministarstava. Od ukupno 11 aplikacija iz Crne Gore odobrena su sredstva samo za tri projekta sa kojima je apliciralo MKI”, naveo je Ibrahimović.

On je napomenuo da se moglo aplicirati sa projektima od nacionalnog i regionalnog značaja, iz oblasti životna sredina, energetika i energetska efikasnost, društvene djelatnosti (zdravstvo, prosvjeta, mladi, socijalna zaštita), digitalna infrastruktura i saobraćaj.

“Vjerujem da iz mojeg odgovora zaključujete da je MKI odradilo ne samo svoj dio posla imajući u vidu broj podnešenih projektnih prijava, a da je za Crnu Goru odoben novac samo za projekte kojima je apliciralo MKI”, kazao je Ibrahimović.

On je rekao da je ovo prilika da javno preuzme odgovornost za dobijenih 30 miliona EUR bespovratnih sredstava u vidu direktne budžetske podrške Evropske komisije Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize i šest miliona za nastavak realizacije projekta autoputa Bar-Boljare.

“Odgovorni smo i za to što smo uspjeli da stvorimo preduslove za povratak povjerenja međunarodnih partnera i povratimo oko 2,5 miliona EUR bespovratnih sredstava u okviru INTERREG IPA programa prekogranične saradnje Italija – Albanija – Crna Gora, za projekat ALMONIT MTC, dok će se kroz instrument „overbudgetinga“ aplicirati za dodatnih oko 5,5 miliona EUR”, rekao je Ibrahimović.

Kako je naveo, MKI je odgovorno i za zaključen ugovor od 14,5 miliona EUR sa Svjetskom bankom za podršku kakva se po prvi put obezbjeđuje za Crnu Goru u oblasti saobraćaja.

Ibrahimović je istakao da je MKI odgovorno i za to što je Crna Gora u okviru ovog paketa podrške Evropske komisije dobila 5,4 miliona EUR.

“Dakle, kriv sam ja kao ministar kapitalnih investicija i krivi su moji saradnici u Ministarstvu što smo samo u zadnje šest mjeseci obezbjedili oko 50 miliona EUR bespovratne podrške za Crnu Goru iz evropskih fondova, i što je intezivirana komunikacija sa visokim predstavnicima EK, kako bi se stvorili preduslovi za nova povlačenja bespovratnih sredstava u narednom periodu, za sve vidove saobraćaja i za energetiku”, zaključio je Ibrahimović.

