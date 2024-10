EK odobrila Reformsku agendu Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska komisija (EK) odobrila je danas Reformsku agendu Crne Gore, čime je državi zvanično obezbijeđeno 383,5 miliona EUR podrške, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je, u objavi na mreži X, naveo da će u narednom trogodišnjem periodu ta sredstva biti značajan podsticaj društvenoj transformaciji i izgradnji infrastrukture.

“Što će, siguran sam, uz reforme koje ćemo sprovesti Crnu Goru učiniti spremnom za članstvo 2028. godine”, rekao je Spajić.

Usvajanjem Reformske agende se otvara put za povlačenje novca iz Instrumenta za reformu i rast u okviru Plana rasta za Zapadni Balkan.

Za Crnu Goru je određen iznos od 383,5 miliona EUR, od čega je 110 miliona EUR bespovratnih sredstava, a 273,5 miliona čine povoljni krediti.

Crna Gora bi prvu tranšu od oko 29 miliona EUR trebalo da dobije krajem godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS