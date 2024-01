Efikasna konkurencija osnov ekonomske stabilnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Efikasna konkurencija je osnov ekonomske stabilnosti, ocijenjeno je na seminaru u Privrednoj komori (PKCG) na kojem je najavljeno donošenje novog zakona o zaštiti konkurencije.

PKCG je organizovala prvi u nizu seminara pod nazivom Efikasna konkurencija – izazovi i prepreke konkurencije na tržištu, u okviru projekta koji finansira Evropska unija (EU).

“Cilj seminara je postizanje što jasnijeg poznavanja obaveza konkurencije, te izbjegavanje kršenja pravila i time povezanih sankcija, s obzirom na to da je poznavanje pravila, a istovremeno i poznavanje prakse, kako u EU, tako i u okruženju, od izuzetne važnosti za korektno nastupanje na tržištu”, navodi se u saopštenju.

Pregovori za članstvo u EU, kako je objašnjeno, važe za jedan od prioriteta vanjske politike ne samo u Crnoj Gori, nego u svim državama koje su sa Unijom sklopile odgovarajuće sporazume o pridruživanju i/ili ostalim oblicima ekonomske saradnje.

Direktorica Sektora udruženja PKCG, Slavica Pavlović, kazala je da poseban izazov u pomenutim pregovorima, pored vladavine prava, predstavlja poglavlje koje se odnosi na konkurenciju i državne pomoći.

“Uzevši u obzir da je efikasna konkurencija osnov ekonomske (i političke) stabilnosti, pregovori na tom području predstavljaju poseban izazov, te je dobar pravni okvir i efikasno sprovođenje pravila u praksi od izuzetne važnosti”, navela je Pavlović.

Ona je istakla da PKCG ima prepoznatljivu ulogu u procesu pridruživanja EU, te da karakter, obim i dinamika aktivnosti Komore, idu u korak sa ukupnim aktivnostima države u integracionim procesima.

“Imamo predstavnike u svim pregovaračkim poglavljima koja se bave ekonomskim temama, tako da se privrednicima omogućava da kroz učešće u odborima Komore budu dio pregovaračkog procesa, te da upućuju i obrazlažu svoje zahtjeve u pogledu spremnosti za preuzimanje obaveza u svim oblastima pregovora. Komora te zahtjeve objedinjuje i kroz učešće u radnim grupama za pregovore omogućava da stavovi privrede budu uvaženi”, kazala je Pavlović.

Prema njenim riječima, osnov na kojem je formirana i počiva tržišna privreda jedne zemlje predstavlja politika tržišne konkurencije.

A jedno od najznačajnijih mjesta čini politika zaštite konkurencije, čije efikasno sprovođenje doprinosi unapređenju ekonomije, razvoju i rastu broja privrednih društava, unapređenju ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda, privlačenju novih investicija, povećanje proizvodnje i izvoza.

“Poštovanjem politike konkurencije, učesnici imaju priliku da funkcionišu pod jednakim uslovima na tržištu, tako da jedino mjerilo njihovog uspjeha postaje kvalitet”, poručila je Pavlović.

Zamjenik direktora Agencije za zaštitu konkurencije, Enis Huremović, izrazio je zahvalnost PKCG na uspostavljanju saradnje, što će, prema njegovim riječima, doprinijeti još većem poznavanju pravila zaštiti konkurencije i biti garant za efikasniju buduću saradnju.

“Uz postojeću transparentnost u radu, trudili smo se i da predstavimo kompleksnost pravila zaštite konkurencije. S obzirom na to da obezbjeđivanje funkcionisanja konkurencije na dobrobit potrošača podrazumijeva i funkcionisanje na dobrobit privrede, a kao rezultat toga i na opšte dobro, suštinski cilj je interes zaštite konkurencije na tržištu, a time i krajnjih korisnika proizvoda i usluga”, kazao je Huremović.

Prema njegovim riječima, konkurencija predstavlja osnovnu vrijednost na kojoj počiva razvoj i rast EU.

“Cilj politike konkurencije, u skladu sa EU vrijednostima, jeste stvaranje razvijenih i efikasnih pravila tržišne konkurencije, kojim bi se osiguralo pravilno funkcionisanje tržišta, odnosno omogućilo potrošačima korišćenje pogodnosti koje pruža strukturisano slobodno tržište”, istakao je Huremović.

On je rekao da pregovaračko poglavlje osam stavlja pred Crnu Goru brojne izazove kako u praćenju legilsativnog okvira, tako i administrativnih kapaciteta, koje je neophodno sprovesti u samom sistemu.

Od Crne Gore se, kako je dodao, traži unapređenje u ovoj oblasti.

Huremović je takođe kazao da se uskoro očekuju novi zakon o zaštiti konkurencije, koji će kaznenu politku staviti pod nadležnost Agencije.

On je poručio da pravila u oblasti zaštite konkurencije predstavljaju ključnu osnovu za sve kompanije koje će imati priliku da učestvuju na jedinstvenom evropskom tržištu, te da se pravila moraju poštovati.

Šef sektora za saradnju Delegacije EU u Crnoj Gori, Yngve Engstrom, u svom uvodnom izlaganju naglasio je važnost konkurencije u ekonomiji i njen uticaj na dobrobit građana.

“Iako postoji tržište, ono ne pruža sve prednosti građanima ako nema zaštite države u smislu konkurencije. U malim ekonomijama, poput crnogorske, suočavanje s izazovima konkurencije može biti teško, s malim brojem kompanija i velikom mogućnošću zloupotrebe”, kazao je Engstrom.

Situacija je, kako navodi, izazovna, ali to ne znači da ni velike kompanije i ekonomije nemaju problema s zloupotrebom dominantnog položaja.

Tržišna ekonomija predstavlja jedini način da ekonomija donese benefite ljudima, podstiče inovacije i ideje, te doprinosi opštem napretku ekonomije i kompanija.

Engstrom je takođe istakao važnost praćenja ponašanja kompanija, ali i stanja tržišta.

„U Crnoj Gori postoji niz prepreka, ali važno je naglasiti nužnost suzbijanja nefer poslovanja radi zaštite kvalitetnih kompanija i investitora. Smatram da se učenjem iz iskustava zemalja koje su već prošle ovaj proces može postići značajan napredak“, kazao je Engstrom.

Vođa tima projekta, EPRD i predavač na seminaru, Andrej Plahutnik, istakao je da bez zdrave konkurencije nema stabilne ekonomije, a samim tim ni politike, poručujući da je konkurencija temelj svakog poslovanja na tržištu.

„Cilj je da potrošač na kraju dobije više za svoj novac, da ima dobar izbor proizvoda i usluga, i to je ono što predstavlja temelj tržišne ekonomije”, kazao je Plahutnik.

Govoreći o projektu, on je istakao da se u okviru njega, između ostalog, radi na uspostavljanju jedinstvene kontakt tačke.

„Ova jedinstvena kontakt tačka predstavlja izuzetnu važna stvar, što znači da će preduzetnici na jednom mjestu moći da dobiju sve informacije u vezi sa otvaranjem preduzeća i više neće biti bespotrebnog gubljenja vremena od instituucije do institucije“, kazao je Plahutnik.

Prema njegovim riječima, intenzivno rade sa Akreditacionim tijelom i Institutom za standardizaicju, a u posebnom fokusu je i saradnja sa Agencijom za zaštitu konkurencije.

„Sa današnjim seminarom počinjemo predstavljanje politike i prava konkurencije, sa akcentom na to šta se dogodi ako se pravila ne poštuju“, saopštio je Plahutnik, posebno ukazujući na to kakve mogućnosti preduzetnici imaju, ako zbog nelojalnog poslovanja drugih učesnika na tržištu imaju neku štetu, te kako mogu reagovati.

On je naveo da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju jasno navodi da crnogorske institucije moraju implementirati politiku ili pravila konkurencije koja zabranjuju restriktivne sporazume i zloupotrebu dominantnog položaja, isto kao što je to slučaj u EU.

„Slovenija ima značajna iskustva u ovoj oblasti i mi možemo pomoći Crnoj Gori u angažovanju stručnjaka iz različitih oblasti, posebno u vezi sa pravilima o državnoj pomoći, jer imamo resurse i eksperte na raspolaganju koji vam mogu pružiti značajnu pomoć. Posebno je bitno razumjeti kako aplicirati za državnu pomoć, gdje je zaista neophodno poznavanje pravila“, naveo je Plahutnik.

Plahutnik je učesnicima seminara pružio sveobuhvatan pregled pravnog okvira EU i Crne Gore u vezi sa konkurencijom, te je kroz konkretne primjere i analize dodatno osvijetlio ključne aspekte tog važnog područja.

