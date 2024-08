EBRD podrška strateškim infrastrukturnim projektima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nastavak započetih projekata, fokus na identifikovanoj problematici unapređenja korporativnog upravljanja i podrška u vidu tehničke ekspertize, prepoznati su kao prioriteti na nivou zajedničke saradnje sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

Ministarka saobraćaja, Maja Vukićević, organizovala je radni sastanak sa direktorom EBRD-a, Remonom Zakariom.

„Otvorena saradnja, u kojoj je EBRD partner na ključnim strateškim, infrastrukturnim projektima, u prvom redu auto-puta Bar-Boljare, rekonstukcije željezničke pruge Golubovci-Bar i bulevara Tivat-Jaz, dio su otvorenih projekata sa kredibilnim partnerom kakav je EBRD”, saopštila je Vukićević.

Ona je izrazila zadovoljstvo što finansijska institucija poput EBRD-a kontinuirano ulaže napore i prepoznaje kapacitete strateškog partnera.

I u narednom periodu će se, kako je najavljeno, zajednički raditi na kreiranju povoljnog ambijenta u cilju afirmisanja realizacije ključnih projekata.

