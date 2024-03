EBRD odobrila kredit za nastavak gradnje auto-puta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je povoljan kredit od 200 miliona EUR za nastavak gradnje auto-puta od Mateševa do Andrijevice, saopštio je premijer Milojko Spajić.

„Od EBRD-a smo konačno dobili direktnu informaciju sa datumima izvođenja radova i rokovima koji to podrazumijevaju. Od njih smo dobili informaciju da su zainteresovani za nastavak gradnje auto-puta“, rekao je Spajić na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade.

On je najavio da bi uz kredit od 200 miliona EUR išao grant Evropske komisije (EK) koji bi činio 40 odsto te investicije, što je, prema procjenama, od 200 do 250 miliona EUR.

„Možete da zamislite koliki impakt će to imati na kapitalne investicije u Crnoj Gori, imajući na umu da je kapitalni budžet 240 miliona EUR ove godine. Od EK ćemo dobiti grant od 200 do 250 miliona EUR“, naveo je Spajić.

On je rekao da uslovi kredita još nijesu poznati, ali će biti jako povoljni i daleko ispod tržišnih.

Spajić je kazao da dok nijesu imali zvaničnu potvrdu pripremali su opciju B da Crna Gora uđe svojim sredstvima u realizaciju takvog projekta.

„Mislimo da treba da budemo uvijek spremni i zato smo to uradii izlaskom na Londonsku berzu i obezbijedili novac za povrat starih dugova i za kapitalne investicije“, dodao je Spajić.

On je naveo da će vrlo brzo ući u proceduru koja se odnosi na pretkvalifikacioni dio potencijalih izvođača radova.

„Isposlovali smo jako dobar rezultat“, smatra Spajić.

On je rekao i da žali zbog kampanje vođenje u javnosti da Vlada odbija povoljne ponude za finansiranje.

„To je neistina. Vlada želi da ima opcije i ako međunarodni partneri ne žele da to rade, da imamo opciju da mi finansiramo te radove. Ako dobijemo ponude za povoljnijim uslovima to ćemo iskoristiti“, naveo je Spajić.

Direktor Monteputa, Milan Ljiljanić, saopštio je da je kapitalnim budžetom predviđena izgradnja dionice Mateševo – Andrijevica.

„Do sada smo pokrenuli tendere za izradu četiri idejna rješenja i jedan idejni projekat. Do kraja godine raspisujemo još tri idejna projekta, čime bismo definisali potpuno mrežu auto-puteva i brzih saobraćajnica u Crnoj Gori“, dodao je Ljiljanić.

On je rekao da je ova sinhronizovana akcija dovela do ubrzane procedure EBRD-a, zajedno sa Evropskom komisijom (EK).

„Stoga ćemo već početkom naredne sedmice, eventualno sredinom, raspisati pretkvalifikacioni tender za izbor izvođača za dionicu Mateševo – Andrijevica. Glavni tender nakon toga raspisujemo najdalje do sredine godine, tako da glavni tender za izvođača radova i za izbor nadzornog organa očekujemo tokom sredine godine“, rekao je Ljiljanić.

Spajić je, odgovarajući na pitanje novinara o potencijalnim izvođačima radova, kazao da sa njima nije bilo ni neformalnih, ni nekih drugih razgovor.

„Nema informacija ko bi se prijavio. Mogu da se prijave svi koji ispunjavaju uslove tendera“, rekao je Spajić.

Ljiljanić je objasnio da će sada tender biti objavljen po procedurama EBRD-a i da će biti mnogo lakše doći do izvođača, jer crnogorski Zakon o javnim nabavkama ima dosta ograničenja.

„Mogu da se jave i kineski izvođači, koji rade u EU“, dodao je Ljiljanić.

Ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, ocijenio je da treba početi izgradnju dionicu Mateševo – Andrijevica, kako bi se Crna Gora povezala sa Srbijom i centralnom Evropom.

„Ponosni smo na ovaj grant. Mi se nikada nijesmo odrekli povoljnih sredstava i grantova, nego uporedo guramo projekte naprijed i radimo da dobijemo grantove“, poručio je Radulović.

Prema njegovim riječima, ovo je dokaz da su Crnoj Gori potrebni evropski fondovi.

