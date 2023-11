Dvodnevna radionica o vještinama predstavljanja poslodavcu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Dvodnevna radionica pod nazivom UCG, koja je namijenjena studentima svih godina studija, održaće se u četvrtak i petak u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore (UCG).

Radionicu organizuju Frankofona kancelarija za zapošljavanje i Kancelarija za razvoj karijere i cjeloživotno učenje UCG-a.

Zainteresovani studenti mogu se prijaviti slanjem imena, prezimena, fakulteta i kontaktnog telefona na mejl adresu [email protected].

Prijave su otvorene do srijede do 12 sati, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljivanja studenata.

“Prvog dana radionice, fokus će biti na temama pisanja CV-a i motivacionog pisma. Studenti će, uz stručne instrukcije, naučiti kako da pravilno strukturiraju potrebna dokumenta”, navodi se u saopštenju.

Drugog dana, radionicu će činiti simulacija intervjua. U interaktivnom okruženju, polaznici će imati priliku da iskuse jedan razgovor za posao, saznaće koja pitanja mogu očekivati, a svaki od njih će imati priliku da se stavi u ulogu kandidata, dobije konstruktivne povratne informacije i savjete za unapređenje svog nastupa na razgovoru za posao, kako bi ostavili dobar prvi utisak.

Dodatno, studenti će imati priliku da se postave u poziciju budućeg poslodavca i iz tog ugla sagledaju šta je ključno u razgovoru za posao.

Na kraju radionice, studenti će se upoznati sa metodama i tehnikama aktivnog traženja posla.

“Cilj radionice je osnažiti i osposobiti studente za upravljanje vlastitom karijerom, pripremu za tržište rada, te preuzimanje aktivne uloge u svom karijernom razvoju”, dodaje se u saopštenju.

Simulaciju intervjua će voditi specijalna gošća radionice Ivana Radulović, stariji menadžer ljudskih resursa u CMM Montenegro kompaniji, koja je prošle godine na Sajmu praksi i stipendija u organizaciji Kancelarije za razvoj karijere i cjeloživotno učenje intervjuisala ukupno 17 studenata.

