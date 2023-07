Dvije osobe lišene slobode zbog falsifikovanja novca

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica su, preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, lišili slobode dvije osobe zbog sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanje novca.

Podgorička policija je 30. jula oko jedan sat i 30 minuta, na magistralnom putu Podgorica – Cetinje, kontrolisala vozilo marke Škoda beogradskih registarskih oznaka kojim je upravljao državljanin Srbije, A.M. (37), a u kojem se nalazila J.L. (39) državljanka Srbije.

„Pregledom tih osoba, pripadnici policije su kod A.M. pronašli četiri novčanice u apoenima od po 500 EUR i jednu novčanicu od 200 EUR, dok su kod J.L. pronađene dvije novčanice od po 500 EUR, a za koje je utvrđeno da su falsifikovane“, navodi se u saopštenju.

Kriminalistička obrada upućuje na sumnju da su te osobe u više navrata stavljale u promet falsifikovane novčanice na području Podgorice, Cetinja i Bara.

A.M. i J.L. su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, lišeni slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo falsifikovanje novca.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS