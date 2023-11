Dvije krivične prijave zbog djela iz privrednog kriminaliteta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su državnom tužiocu u barskom Osnovnom državnom tužilaštvu, sprovodeći aktivnosti na otkrivanju i suzbijanju krivičnih djela iz oblasti privrednog kriminaliteta, u dva odvojena predmeta, podnijeli krivične prijave protiv dva građanina i jednog preduzeća.

Krivična prijava je podnijeta protiv S.N. (50) iz Bara zbog sumnje da je počinio krvično djelo građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje.

„On je, kako se sumnja, djelo koje mu se stavlja na teret počinio tako što je u aprilu počeo gradnju objekta oko 350 metara kvadratnih bez prijave građenja i dokumentacije shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, čime je budžetu Crne Gore pričinjena šteta u iznosu od 35 hiljada EUR“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije je saopšteno da će zbog sumnje da je počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi krivično odgovarati A.U. (44), kao i preduzeće Auto kuća Bane B iz Bara shodno odredbama Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

„Naime, A.U. je, kao izvršni direktor tog preduzeća, počinila djelo koje joj se stavlja na teret na način što je propuštanjem dužnosti nadzora nastupila materijalna šteta za korisnika usluga, tako što je propustila da sprovede dužni nadzor prilikom serivisanja vozila Renault Clio, vlasništvo JUZ Dom zdravlja Bar“, navodi se u saopštenju.

Servisiranje je navedena firma bila dužna da sprovede na osnovu Ugovora o javnoj nabavci usluge popravke motornih vozila.

„Navedeno vozilo je 4. aprila prošle godine radi servisiranja transportovano u pomenuti servis, da bi u decembru prošle godine vozilo pronađeno prevrnutno na desnu stranu, u blizini servisa sa svim polomljenim staklima i oštećenom limarijom“, dodaje se u saopštenju.

Osumnjičena je, kako su precizira, nesavjesno postupala sa imovinom povjerenom na osnovu međusobnog ugovora, te nije obavila obaveze iz zaključenog ugovora, usljed čega je nastupila totalna šteta na vozilu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS