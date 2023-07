Duže od mjesec bez odgovora na pismo o namjeri u vezi solane

Ulcinj, (MINA-BUSINESS) – Vlada i Opština Ulcinj već duže od mjesec ignorišu dopis o namjeri kompanije Solana L&L Company iz Ulcinja i švajcarske konsultantske i tehnološke firme za so Salt Partners, o preuzimanju državne solane “Bajo Sekulić”, pišu Vijesti.

Izvršni direktor Solana L&L Company Adrian Gazivoda potvrdio je to i dodao da je očigledno da Vlada nije spremna ni zainteresovana da uloži napore da bi se riješilo pitanje solane. Pismo o namjerama za preuzimanje solane i pokretanje proizvodnje soli u tom preduzeću, Vladi i Opštini je dostavljeno polovinom juna.

“Kako smo i tada kazali, zainteresovani smo za preuzimanje solane „Bajo Sekulić“. U pitanju je najozbiljniji projekat urađen do sada. Mi smo Vladi, nadležnim ministarstvima i Opštini poslali pismo namjere, ali nijesmo dobili nikakav odgovor, a kamoli poziv za pregovore”, rekao je Gazivoda Vijestima.

On je naglasio da je u pitanju višemilionska investicija koju bi ulcinjska kompanija s partnerima iz Švajcarske htjela da realizuje u solani.

“Imao sam neformalni sastanak s predsjednikom Opštine Omerom Bajraktarijem i saopštio mu da su partneri iz Švajcarske odmah spremni da dođu na razgovore. Mislimo da je ovo jedinstvena prilika za novi razvoj solane, ali i za cijelu Crnu Goru. Ako ova Vlada nije spremna, onda se nadamo da će neka nova htjeti da se pozabavi ovim pitanjem, koje je strateški i ekološki važno za Crnu Goru i evropske integracije iz poglavlja 27”, saopštio je Gazivoda.

On je naveo da Švajcarci još čekaju jer žele da u partnerstvu sa njegovom kompanijom preuzmu solanu u ovom dijelu Mediterana.

“U pitanju je višemilionska investicija i kompletna revitalizacija solane, s obimom proizvodnje od oko 80 hiljada tona soli na godišnjem nivou. Međutim, poziva od nadležnih nema”, kazao je Gazivoda.

Osnivač kompanije Solana L&L Company iz Ulcinja, koja i danas posluje u Ulcinju i uspješno se bavi proizvodnjom morske soli, je otac izvršnog direktora i jedan od bivših direktora ulcinjske solane Ljubo Gazivoda.

Kako su Vijesti ranije objavile, mlađi Gazivoda je sa predsjednikom švajcarske firme Vladimirom M. Sedivyem zaključio ugovor s ciljem konačnog preuzimanja i daljeg razvoja ulcinjske solane.

“Partneri, Solana L&L Company i Salt Partners, žele da nastave s projektom modernizacije državne solane Ulcinj na temelju studije izvodljivosti i nabavke naprednih tehnologija za ekološki prihvatljivu proizvodnju i preradu morske soli. Oni su spremni da ulože značajna sredstva za realizaciju projekta. Partneri su upoznati i nude rješenja za brojne probleme koje ima solana Ulcinj”, rekao je tada Gazivoda.

