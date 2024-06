Dušan Masoničić predsjednik Odbora direktora Luke Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Dušan Masoničić izabran je jednoglasnom odlukom za predsjednika Odbora direktora Luke Bar, saopšteno je iz te kompanije.

Kako su kazali, u narednom mandatu koji traje godinu njegov zamjenik će biti Nikola Vojvodić.

Iz Luke Bar su naveli da su Članovi Odbora i Milutin Lakićević, Sava Ašanin i Milan Polović.

“Odbor direktora najveće barske kompanije izražava zadovoljstvo zbog kontinuiteta u radu, ali i spremnost da sa najvećim stepenom odgovornosti i profesionalne angažovanosti rukovodi lukom”, navodi se u saopštenju, prenosi portal Vijesti.

Ističe se da su poslovne prilike, regionalna i međunarodna dešavanja u transportnom i logističkom svijetu su vrlo izazovne i promjenljive, pa će svi poslovni potezi biti pažljivo planirani i koordinisani.

