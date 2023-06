Đurović: Ukidanje Fonda PIO bilo bi kockanje sa sudbinom penzionera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukidanje doprinosa ka Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) bi u ovom trenutku bio veliki rizik sa nesagledivim posljedicama po društvo u cjelini, ocijenio je potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Goran Đurović.

“Najava lidera Pokreta Evropa sad, Milojka Spajića da će ukinuti doprinose ka Fondu PIO, kojim se na najbolji način garantuje sigurnost i stabilnost isplate penzija, nas ozbiljno zabrinjava jer ne vidimo jasnu prihodnu stranu budžeta koja to podržava“, saopštio je Đurović, koji je i ministar ekonomskog razvoja i turizma.

Kako je kazao, ovakav potez bi nas uveo u više stotina miliona EUR minusa koje treba nadoknaditi, ne fiktivnim već stabilnim prihodima koji nikada nijesu jasno predočeni javnosti.

“Ukidanje koncepta međugenerecijske solidarnosti kroz ukidanje doprinosa za penzije bio bi u ovom trenutku veliki rizik sa nesagledivim posljedicama po društvo u cijelini. Sve zemlje svijeta teže da nađu što bolji model održivosti penzionog fonda. U Danskoj i Holandiji imaju ponajbolje modele koji garantuju penzije”, rekao je Đurović.

On je kazao da ne spore da treba raditi na reformi penzionog Sistema, ali u pravcu da bude još sigurniji i stabilniji a ne da ga uvlačimo u zonu rizika bez jasne vizije kako dalje.

“Te reforme zahtijevaju vrijeme pa je najava o brzom ukidanju Fonda PIO potpuno nepromiŠljen potez bez jasne analize”, naveo je Đurović.

On je rekao da svi konstituenti buduće vlasti moraju da znaju da svi oni ulaskom u vlast preuzimaju rizik pomenutih reformi.

“Na kraju još jednom apelujemo da se ovakve stvari ne rade preko noći jer mogu ugroziti kako ekonomsku stabilnost države tako i održivost fonda PIO koju sada imamo”, zaključio je Đurović.

