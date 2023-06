Đurović: Stopa rasta od 6,1 odsto pokazatelj rada Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stopa rasta bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 6,1 odsto je pokazatelj rada Vlade i dokaz da je Crna Gora na pravom putu, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

“Nevjerovatnih 6,1 odsto je pokazatelj rada Vlade Crne Gore i dokaz da je ova država na pravom putu”, poručio je Đurović na svom Twitter nalogu.

On je kazao da Crna Gora nakon Islanda ima najveću stopu rasta BDP-a u prvom kvartalu.

BDP je, prema preliminarnim rezultatima, u prvom kvartalu iznosio 1,22 milijarde EUR, dok je u istom periodu prošle godine iznosio 1,03 milijarde EUR.

Prosječan rast ekonomije u zemljama EU iznosio je 1,1 odsto.

