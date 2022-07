Đurović sjutra u posjeti Kolašinu i Bijelom Polju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović posjetiće sjutra sa saradnicima opštine Kolašin i Bijelo Polje.

Iz Ministarstva je saopšteno da će se tokom posjete Đurović upoznati sa važnim investicionim projektima na tom području.

Đurović će se sastati sa predsjednicom Opštine Kolašin Martom Šćepanović, a nakon toga obići će i skijalište Kolašin 1.600 i sastati se sa menadžmentom Skijališta Crne Gore.

Iz Ministarstva su kazali da će Đurović obići i lokalitet na kojem se gradi hotel Montis sa pet zvjezdica, gdje će se sastati sa predstavnicima investitora.

Đurović će se, kako je najavljeno, sastati i sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje Petrom Smolovićem, a planiran je i obilazak Ski centra Cmiljača.

