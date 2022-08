Đurović: Sezona više nego uspješna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ljetnja turistička sezona je, u odnosu na izostanak njene pripreme, više nego uspješna, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, i dodao da će taj Vladin resor nastaviti da se uspješno bori sa izazovima, kao i do sada.

On je na sastanku sa predsjednikom opštine Budva, Milom Božovićem i načelnikom Komunalne policije i inspekcije, Milošem Tajićem, kazao da će Ministarstvo u narednim danima inicirati sastanke sa svim relevantnim društvenim činiocima kako bi se ušlo u pripremu predstojeće zimske i dogovorili aranžmani za ljetnju sezonu naredne godine.

Đurović se, kako je saopšteno iz njegovog resora, susreo sa Božovićem i Tajićem povodom problema buke i bespravnih privremenih objekata tokom ljetnje sezone u tom gradu.

Preduzimanje mjera prema onima koji ne poštuju Odluku o komunalnom redu na teritoriji opštine Budva ali i druge mjere, poput povećanja broja komunalnih policajaca i inspektora bile su glavna tema sastanka. Đurović je poručio da će država učiniti sve da se ovi problemi riješe što prije, kako se ne bi opet ponavljali naredne godine.

Sastanak je bio prilika i da se razmijene informacije o toku sezone u Budvi i drugim crnogorskim opštinama koje proteklih sedmica bilježe veliku posjećenost turista iz cijelog svijeta.

Đurović je izrazio i zahvalnost svim predstavnicima turističke privrede, ugostiteljima, hotelijerima, kao i lokalnim samoupravama i državnim institucijama, na naporima da se realizuje kvalitetna turistička sezona.

Đurović je kazao i da su neodgovorne odluke pojedinih partija, kojima je prošle sedmice izglasano nepovjerenje aktuelnoj Vladi, otežavajuća okolnost za brojne izazove koji državu očekuju na jesen.

Uz pripremu turističke sezone kao važna izdvojio je pitanja najavljene energetske krize i inflacije i podsjetio da je Vlada različitim mjerama u ovih nekoliko mjeseci doprinijela da građani i turisti što manje osjete globalnu ekonomsku krizu.

Među njima je istakao smanjenje akcize na gorivo zbog čega je ono u Crnoj Gori najjeftinije u regionu, kao i nedavnu odluku MERT-a u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede da se ograniči cijena peleta.

On je rekao i da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma tokom ljeta kao i u narednim mjesecima, u saradnji sa trgovačkim lancima, obezbijedilo kontinuitet snabdijevanja svim osnovnim i drugim životnim namirnicama i rezerve u slučaju eventualnih poremećaja na tržištu.

Država je, kako je podsjetio, ograničila i marže na veleprodajne i maloprodajne cijene ulja, brašna, soli i šećera. I pored izazova, ova Vlada će se, zaključio je, kao i do sada odgovorno i efikasno odnositi prema svim potrebama građana i privrede.

