Đurović: Prethodna Vlada ipak vodila odgovornu ekonomsku politiku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada premijera Dritana Abazovića ipak je vodila odgovornu ekonomsku politiku, a aktuelna Vlada treba samo da nastavi započeto, rekao je bivši ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović.

Najnoviji podaci Ministarstva finansija pokazali su da je u prvih deset mjeseci, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren suficit budžeta u iznosu od 183,6 miliona EUR ili tri odsto procijenjenog bruto domaćeg proizvoda.

Đurović je kazao da se nastavljaju dobri trendovi u crnogorskoj ekonomiji.

On je naveo da sve teorije premijera Milojka Spajića o bankrotu Crne Gore padaju u vodu.

“Ispostavilo se da je ipak 43. Vlada vodila odgovornu ekonomsku politiku i da nova vlada treba samo da nastavi započeto”, rekao je Đurović.

