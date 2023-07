Đurović: Otkazivanje avio-linija neće uticati na ovu ljetnju sezonu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Linije niskobudžetnih avio-kompanija Ryanair i Wizzair iz Podgorice otkazane su tek od jeseni pa neće uticati na ovu ljetnju sezonu, kazao je ministar ekonomskog razvoja Goran Đurović.

Iz Ryanair-a su u subotu kazali da od novembra prekidaju letove iz Podgorice za Barselonu, Mančester i Zagreb zbog odluke Aerodroma Podgorice da poveća takse. Osim Ryaaira, letove iz Podgorice ka Beču i Rimu od oktobra će ukinuti i Wizz Air.

Đurović je na Tviteru /Twitter/ rekao da je otkazivanje letova niskobudžetnih avio-kompanija uobičajena pojava koja se dešava kako u regiji tako i širom Evropske unije.

“Te kompanije optimizuju svoje poslovanje, traže maksimalan profit u datom trenutku i ne funkcionišu na principu emocija”, kazao je Đurović.

On je rekao da je sigurno da ni jedna ni druga kompanija neće prekidati letove tokom ljeta, jer im garantuju profitabilnost.

“Crna Gora je ovog ljeta povezana sa brojnim destinacijama i zato hitamo ka rekordnoj sezoni, na žalost onih pojedinaca koji bi voljeli da vide Crnu Goru na koljenima”, kazao je Đurović.

On je naveo da je siguran da podizanje takse nije presudno u odluci, jer je ona najniža u regiji.

“Letovi su otkazani tek od jeseni što neće uticati na ovu ljetnju sezonu. Vjerujem da će se ubrzo naći alternative a nije neočekivano da i oni opet uvedu letove”, kazao je Đurović.

