Đurović: Ograničavanje marži mogli nazvati i nastavkom akcije Stop inflaciji

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Od najava da će Vlada ograničiti marže na pet hiljada artikala na kraju nije bilo ništa, a jedini model koji je održiv jeste dogovor sa privredom u interesu građana, tačnije akcija Stop inflaciji, saopštio je potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Goran Đurović.

“Copy paste Vlada Milojka Spajića je mogla slobodno da kaže da je ovo nastavak akcije Stop inflaciji, ne bi se niko ljutio zbog toga”, naveo je Đurović u saopštenju.

On je podsjetio da je vlada Dritana Abazovića, odnosno, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, na čijem čelu je bio, pokrenulo akciju Stop inflaciji, u saradnji sa privredom, i da su na taj način značajno ublažene posljedice inflacije na budžet građana.

Đurović je dodao da to koliko je ta akcija bila uspješna govori i činjenica da su mnoge zemlje regiona, ali i Evrope, po uzoru na Crnu Goru sprovele identičnu ili sličnu akciju.

“Ali, najbitnije je to što su i sami građani uvidjeli, kada je 1. januara Spajićeva Vlada prekinula akciju Stop inflaciji i dovela do velikog rasta cijena namirnica, koliko su za vrijeme akcije mogli da uštede na mjesečnom nivou”, rekao je Đurović.

On je dodao da je potpuno nelogična i neizvodljiva mjera da ograničavanje marži ne važi za prodavnice manje od 600 metara kvadratnih.

“Jedva čekam da vidim kako je to zamišljeno. Usput, ta mogućnost otvara prostor za razne zloupotrebe gdje mjere važe, a gdje ne”, zaključio je Đurović.

