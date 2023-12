Đurović: Najavljeno povećanje PDV-a za ugostitelje loš potez Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Najava da će Vlada povećati ugostiteljima stopu poreza na dodatu vrijednost (PDV) sa sedam odsto na 21 odsto još je jedan loš potez u nizu, ocijenio je potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Goran Đurović.

On je rekao da ugostitelji, i pored rekordne sezone, i dalje osjećaju posljedice koronakrize, te da im je PDV od sedam odsto omogućio da akumuliraju više sredstava kako bi se oporavili i popravili nivo usluge, a samim tim i doprinijeli većem kvalitetu turističke ponude.

“Svjesni smo da su obećanja koja su dali premijer Milojko Spajić i njegova partija nerealna i da se moraju pokrivati nekim nametima, počevši od manjih prihoda koji idu ka opštinama, pa sve do većih nameta na glavnu privrednu granu”, naveo je Đurović u saopštenju.

On je poručio da će URA biti jasno i glasno protiv tih nameta i povećanja PDV-a ugostiteljima na 21 odsto, jer je neophodno da odnos prema turističkoj privredi bude stimulativniji, a ne da se stvaraju barijere.

