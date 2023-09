Đurović na Forumu ministara ekonomije i finansija Zapadnog Balkana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, boravi u Tirani na Forumu ministara ekonomije i finansija Zapadnog Balkana i biznis forumu.

Đurović na tim forumima boravi na poziv albanskog Ministarstva finansija i ekonomije i Unije komora za trgovinu i industriju Albanije, u okviru predsjedavanja te zemlje Berlinskim procesom.

Navedeni sastanci se organizuju u kontekstu pripreme za naredni Samit lidera Zapadnog Balkana, koji će se održati 16. oktobra u Tirani.

Forumu ministara ekonomije i finansija Zapadnog Balkana će prethoditi biznis forum, na kojem će, pored predstavnika poslovnih zajednica i privrednih komora, učestvovati ministri ekonomija Zapadnog Balkana.

„Forum će biti posvećen temama stvaranja konkurentog i održivog poslovnog ambijenta u regionu Zapadnog Balkana, pospješivanja ekonomske integracije u cilju bolje konvergencije sa Evropskom unijom (EU) i postepenog približavanja jedinstvenom EU tržištu”, navodi se u saopštenju.

Sastanak će rezultirati definisanjem preporuka za unapređenje poslovnog ambijenta i bolje konvergencije regiona Zapadnog Balkana s EU.

Na Forumu ministara ekonomija Zapadnog Balkana, a u okviru panela Jačanje i osnaživanje ekonomske konvergencije regiona Zapadnog Balkana s EU, Đurović će predstaviti ključne rezultate rada, postignuti napredak u sprovođenju regionalne ekonomske integracije i glavne izazove u implementaciji Akcionog plana za zajedničko regionalno tržište (CRM-a), kao značajnog instrumenta za ubrzanje ekonomske konvergencije regiona Zapadnog Balkana s EU.

Na Forumu će biti riječi i o elektronskom sistemu plaćanja, koji predviđa postepeno uvođenje olakšica u oblasti trgovine i pripremanje ekonomija Zapadnog Balkana za ulazak u evropsku zonu.

