Đurović: Lokalne samouprave da osmisle programe kojima će privući goste

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović pozvao je predstavnike lokalnih samouprava da u susret predstojećoj zimskoj turističkoj sezoni osmisle programe kojima će privući goste, sa fokusom na period van glavne turističke sezone.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma (MERT), Đurović je na sjednici Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje turističkih sezona, kazao da su prema podacima Centralne banke Crne Gore prihodi od ino turizma u prva dva kvartala ove godine iznosili su oko 238 miliona EUR.

„Što je za 106 odsto više u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine, odnosno na nivou 93,3 odsto od ostvarenog prihoda u istom periodu 2019.”, istakao je Đurović.

Đurović je podsjetio da je, prema podacima Monstata, turistički promet za prvih sedam mjeseci ove godine bio za 78,8 veći u odnosu na odgovarajući period prošle godine, a na nivou od 90 odsto u odnosu na sedam mjeseci 2019. godine.

“Posebno mi zadovoljstvo čini da smo ostvarili dobre rezultate u opštinama na sjeveru. Žabljak i Kolašin, kao nosioci turizma sjevernog dijela Crne Gore, za sobom imaju veoma uspješnu sezonu“, rekao je Đurović.

Kako je kazao, Crna Gora postepeno postaje turistička destinacija koja nije samo prepoznatljiva po suncu i moru, već i po drugim segmentima turističke ponude prostorno vezane za sjeverni region.

„Valorizacijom potencijala sjevera doprinosimo smanjenju regionalnog turističkog disbalansa”, objasnio je Đurović.

On je rekao da je uspješnosti sezone na sjeveru doprinijela i kampanja “Osjeti Crnu Goru – Feel Montenegro”, projekat kroz koji je Vlada Crne Gore podržala brojne manifestacije širom zemlje sa 80 hiljada EUR.

„Đurović je pozvao predstavnike lokalnih samouprava da u susret predstojećoj zimskoj tuirstičkoj sezoni osmisle programe kojima će privući goste, sa fokusom na period van glavne turističke sezone, a sve u pravcu ostvarenja glavnog cilja, a to je da Crna Gora postane odgovorna, zelena i inovativna cjelogodišnja destinacija“, navodi se u saopštenju.

