Đurović: Ispravna odluka Vlade da građane Egipta oslobodi vize na 90 dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odluka Vlade Crne Gore da oslobodi vize građane Egipta na 90 dana pokazala se ispravnom, ocijenio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, na dočeku prvih putnika na letu nacionalne avio-kompanije To Montenegro iz Kaira.

Kako je saopšteno iz tog Vladinog resora, Đurović je putnike dočekao na Aerodromu Podgorica.

Iz Ministarstva su kazali da je riječ o direktnom redovnom čarter letu koji se realizuje u saradnji sa tur-operatorom Tishoury tours-om iz Kaira i agencijom Montenegro Tourist Service DMC.

Oni su podsjetili da je za ovu sezonu planirano devet letova, smjene svakog utorka, od danas do 20.septembra.

„Ovo je veliki dan za Crnu Goru. Zašto? Zato što otvaramo nova tržišta. Pokazala se ispravnom odluka Vlade Crne Gore da oslobodi vize građane Egipta na 90 dana i kao epilog toga imamo prvi od ukupno 9 letova koji će se rotacijom odvijati u narednom periodu“, rekao je Đurović.

Đurović je kazao da su svi avioni bukirani, popunjeni i da se nada da je to samo početak uspješne saradnje i veza Crne Gore i Egipta.

Iz Ministarstva su naveli da je na prvom letu iz Kaira među 180 putnika i 80 najboljih sub-agenata, kao i novinari i influenseri iz Egipta, koji će u okviru takozvanog „FAM trip-a“ boraviti u Crnoj Gori i utiske o prirodnim ljepotama i turističkim potencijalima prenijeti preko medija i društvenih mreža u Egiptu.

„FAM Trip je velika priprema i početak promocije Crne Gore na tržištu Egipta, koje broji 103 miliona stanovnika za narednu sezonu, kada se očekuju letovi od maja do oktobra, uz nekoliko sedmičnih rotacija“, kaže se u saopštenju.

Oni su podsjetili da je nacionalna avio-kompanija za godinu gotovo utrostručila broj destinacija sa kojima povezuje Crnu Goru.

“Air Montenegro sada spaja Crnu Goru sa 16 destinacija, računajući i redovne čarter linije. Riječ je o gradovima: Pariz, Nant, Lion, Cirih, Frankfurt, Kopenhagen, Ljubljana, Beograd, Prag, Banja Luka, Istanbul, Tel Aviv, Katovice, Bratislava, Jerevan i Kairo”, naveli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS