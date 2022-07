Đurović: Država da odluči šta hoće od aerodroma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Država Crna Gora mora u narednom periodu odlučiti šta želi da uradi sa aerodromima, saopštio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović, i dodao da je on za to da se vazdušne luke daju u koncesiju.

„Crna Gora je raspisala koncesiju za aerodrome. To je uradila 41. vlada, međutim mi do dana današnjeg nijesmo tim ponuđačima rekli ni da, ni ne, što mislim da je vrlo neozbiljno i neodgovorno od jedne države. Moramo u narednom periodu odlučiti šta hoćemo od tih aerodroma. Ono što je fakat i što imamo sada jeste da smo jako nezadovoljni sa ovim što imamo“, kazao je Đurović novinarima na Poslovnim razgovorima Crna Gora – Republika San Marino u hotelu Hilton.

On je rekao da smo svi svjedoci da su aerodromi neuslovni i da, kada slete dva ili tri aviona, nastane gužva koja je teško izdrživa.

„Moramo naći mehanizam da li će to država da uradi, ili ćemo nastaviti koncesionu priču. Ako mene lično pitate, ja sam više za to da se ti aerodromi daju na koncesiju nekome ko zna da upravlja na kvalitetan način aerodromima i ko će nam otvoriti nove destinacije“, smatra Đurović.

On je podsjetio da je Crna Gora avio-destinacija i da su joj potrebna nova tržišta.

„Ako neko ponudi kvalitetan program, odnosno razvoj aerodroma, kvalitetnu infrastrukturu i nešto što će biti nove destinacije, zašto da ne, ja tu ne vidim nikakav problem, ali u svakom slučaju nije na meni da odlučujem, to je već odluka za Vladu ili parlament“, objasnio je Đurović.

Prema njegovim riječima, najkorektnije je da se ponuđačima koji su dali ponude pruži neki odgovor.

„Nijesu povlačili ponude da ja znam, ali mislim da bi naša država, kao svaka ozbiljna, trebalo da pruži odgovor da ili ne“, zaključio je Đurović.

