Đurović: Crna Gora se uspješno bori sa inflacijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se uspješno bori sa inflacijom, poručio je ministar ekonomskog razvoja i turizma, Goran Đurović.

“Evo malo podataka o kretanju inflacije u julu. Crna Gora je opet najbolja u regiji i blizu kretanja inflacije u Evropskoj uniji (EU) gdje je taj procenat u iznosu od 6,1 odsto”, napisao je Đurović na svom profilu na mreži X.

Podaci Monstata pokazuju da su potrošačke cijene u julu u odnosu na isti mjesec prošle godine, u Crnoj Gori u prosjeku bile više 6,9 odsto.

