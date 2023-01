Đukanović: U Željezari planiran pogon za armaturne mreže i izradu dronova

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanija EPCG-Željezara Nikšić zapošljavaće u budućnosti i znatno više radnika od trenutno planiranih 304, uz otvaranje pogona za armaturne mreže, ali i izradu dronova, kazao je predsjednik Odbora direktora Elektroprivrede (EPCG) Milutin Đukanović.

Đukanović je u emisiji “Okvir” na Televiziji Crne Gore, predstavljajući biznis plan, naglasio da će neto profit u prvih pet godina nove kompanije biti blizu 30 miliona EUR.

On je kazao da je bio u Upravi za imovinu, da se ubrzaju formalnosti oko prevođenja imovine u vlasništvo EPCG.

“Konačna procjena iznosiće 53 miliona EUR, gdje se uopšte ne računa taj solarni potencijal, gdje je imovina koja se nalazi u okolini Željezare pricijenjena oko sedam eura i nije to loše, to je zemljište koje se nalazi van kruga”, naveo je Đukanović, prenosi portal RTCG.

Kako je istakao, nešto što vrijedi 53-54 miliona EUR plaćeno je 20 miliona i vraćeno u ruke građana Crne Gore.

“Nama su građani vlasnici Željezare. Imamo puno ideja da pokrenemo jedan investicioni ciklus u Željezari, da Željezara bude jedan reprezentativni tehnološki park čitave Crne Gore”, rekao je on.

Đukanović je rekao da vidi da su radnici raspoloženi da rade.

“I oni su naučili da rade, malo je radnika u Crnoj Gori koji su imali osjećaj za rad i disciplinu kao što su imali radnici Željezare, i imamo puno ideja”, naveo je Đukanović.

On je istakao da je uloga radnika vrlo značajna u čitavom postupku.

Predsjednik Sindikata Željezare Ivan Vujović kazao je da su bivši radnici spremni na dogovor da ne počnu svi u isto vrijeme da rade.

“Mi smo spremni da razgovaramo sa predstavnicima EPCG. Upravo smo čuli da su dva ili tri pogona već spremna na početku, to je već po ovim brojkama oko 150 radnika, tako nešto, tako da nas ima 220. Mi smo, naravno, spremni da dobijemo neke garancije”, kazao je Vujović.

On je istakao da se zna šta su garancije, i da su garancije u vidu rješenja.

“Mi smo spremni da razgovaramo, da se zna kad ko počinje, jer ipak mi smo spremni da napravimo ustupke da ne počnu svi odjednom jer ipak poslije osam mjeseci naše a i njihove borbe moramo da imamo neki dogovor i nećemo biti mi toliko izričiti u nekim našim stavovima”, kazao je Vujović.

Vujović je naveo da je on prvi spreman da čeka, da ne mora da uđe prvi, ali da smatra da posle osam mjeseci najmanje što su radnici zaslužili je da počnu da primaju platu.

“Oni od 1. septembra nemaju plate, dobili smo mi dvije hiljade otpremnine, ali sigurno 70 odsto ljudi tu otpremninu nije iskoristilo, zato što smo imali ogromne kredite, banke su to blokirale”, kazao je Vujović.

Predsjednik Odbora direktora Željezare Marko Perunović rekao je da je tačno da postoji potreba u nekom budućem periodu za značajno većim brojem radnika.

“Ali nama je jasno definisano da će samo u prvoj fazi, kad se uđe u prostor, a to je osam dana nakon isplate druge tranše, biti neophodno oko 80 radnika da radi”, kazao je Perunović.

Kako je istakao, oni će dati prednost dati radnicima koji su bili u štrajku.

