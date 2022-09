Đukanović: Dobrodošle ozbiljne kompanije za razvoj šoping centara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora se profilisala kao turistička destinacija, ali joj nedostaje sadržaja koji prate razvoj hotela i hotelijerstva, saopštio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović i dodao da su u tom smislu dobrodošle ozbiljne kompanije za razvoj šoping centara.

On se danas primio vlasnika kompanije Big shopping i AFI properties, Eitana Bar Zeva, povodom večerašnjeg zvaničnog predstavljanja te kompanije i njenog ulaska na crnogorsko tržište.

„Vjerujem da ovaj dio biznisa možemo da razvijemo sa vama i na taj način brže i bolje da ostvarimo planirane ciljeve“, ocijenio je Đukanović.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegove Službe za informisanje, izrazio zadovoljstvo današnjom posjetom i čestitao na uspješnoj promociji početka poslovanja ove kompanije u Crnoj Gori.

On je kazao da do sada nijesmo imali tako ozbiljnog partnera u oblasti velikih šoping centara i izrazio očekivanje da je ovaj projekat velika šansa za unaprijeđenje međusobne saradnje.

Zev je kazao da je Crna Gora dijamant sa izvanrednim prirodnim i poslovnim potencijalima.

On je naglasio da mu je izuzetno drago što je kompanija Big shopping proširila svoje poslovanje u ovom regionu i na Crnu Goru, ocjenjujući da je preuzimanje Delta City i Capital Plaze veoma dobar poslovni poduhvat.

Zev je dodao da se sa ovim projektom ne završava proces poslovanja u Crnoj Gori, naprotiv, da već sada sagledavaju razne projekte za proširenje poslovanja na crnogorskom primorju, u Glavnom gradu i još nekim crnogorskim gradovima.

On je upoznao Đukanovića da je Big shopping kompanija jedna od 35 najvećih kompanija u Izraelu, a zajedno sa AFI properties-om među deset vodećih izraelskih kompanija.

Sastanku je prisustvovao počasni konzul Crne Gore u Izraelu Nimrod Rinot koji je pozdravio početak novog projekta kao dijela snaženja ekonomskog partnerstva dvije države, čemu je veoma posvećen sa svoje pozicije.

