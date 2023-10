Dukaj: Herceg Novi ima potencijale za razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Mediteranski duh, geografski položaj i odlična međunarodna povezanost čine Herceg Novi opštinom sa potencijalima za razvoj koji bi bili zapaženi ne samo na državnom, nego i na regionalnom, evropskom i svjetskom nivou, saopštio je ministar javne uprave Marash Dukaj.

„Velike investicione, turističke, istorijske, kulturne, arheološke i druge mogućnosti daju dodatnu vrijednost kontinuiranom razvoju ove opštine, koja je usmjerena na podizanje standarda života njenih građana“, rekao je Dukaj čestitajući Dan opštine Herceg Novi.

Pn je dodao da Opština Herceg Novi posebnu pažnju posvećuje mladima, studentima i sportistima, te da ju je kao takvu Komisija ACES Europa proglasila Evropskim gradom sporta za narednu godinu.

„Herceg Novi je Grad mimoze i predstavlja jedinstveno mjesto očuvanja kulturnih vrijednosti, karakteristika i duha prošlosti, kao i očuvanja svih ljepota multikulturalnosti i skladnog suživota. Dani mimoze okupljaju ljude iz cijelog svijeta, pa je to prilika za promociju svih vrijednosti, ali i upoznavanje i povezivanje među ljudima“, naveo je Dukaj.

On je poručio i da Ministarstvo javne uprave nastavlja sa podrškom opštini Herceg Novi u oblasti povećanja kvaliteta i efikasnosti javnih usluga, digitalne transformacije i modernizacije javnog sektora.

„Uz najbolje želje, svim građankama i građanima Herceg Novi, još jednom čestitam Dan opštine”, kazao je Dukaj.

