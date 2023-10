Dugovi usporili kupovinu Port of Adrie

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pregovori između Vlade premijera Dritana Abazovića i rukovodstva turske kompanije Port of Adria, koja upravlja dijelom Luke Bar, do danas nijesu završeni zbog finansijskih dubioza u kojima se nalazi ta firma i zakonskih ograničenja, saznaju Vijesti.

Bilansi te firme, prema nezvaničnim informacijama Vijesti, opterećeni su milionskim akumuliranim gubicima, dugoročnim obavezama, kreditnim zaduženjima, a prijetnja su i moguće tužbe. Tom kompanijom upravlja turski investitor od 2014. godine.

Prema informacijama Vijesti, akumulirani gubitak kompanije iznosi 36,7 miliona EUR, kratkoročni i dugoročni dugovi i obaveze vrijede 32,3 miliona, dolaze na plaćanje uskoro dva kredita koja iznose 20 i pet miliona EUR, dok su moguća obaveze po tužbama između 13 i 15 miliona EUR.

Zakon o privrednim društvima kaže da se restrukturiranje akcionarskog društva može obaviti samo ako je imovina društva veća od njegovih obaveza. Prema finansijskom izvještaju sa kraja juna kapital kompanije vrijedi 34,5 miliona, dok su obaveze procijenjene na 32,3 miliona EUR, međutim, zbog velikih sudskih tužbi, prema informacijama Vijesti, upitno je stvarno stanje obaveza.

To znači da bi Vlada za spovođenje najavljenog objedinjavanja lučkih kapaciteta, prvo morala kupiti Port of Adriu, zatim uložiti više miliona u tu kompaniju da bi ispeglala bilanse, pa tek onda pokrenuti proceduru spajanja sa Lukom. Skupštine akcionara obje kompanije bi dvotrećinskom većinom morale glasati za te odluke, a u slučaju da manjinski akcionari budu protiv i da se proglase nesaglasnim, država bi dodatno morala kupiti i njihove akcije.

Iz Ministarstva finansija koje je zajedno sa kabinetom premijera uključeno u te pregovore Vijestima je saopšteno da Vlada još razmatra ekonomske i pravne aspekte kupovine Port of Adrie i nakon te analize će donijeti konačnu odluku.

“Vlada je na predlog Ministarstva finansija, donijela niz odluka koje se odnose na uvećanje državnog vlasništva u Luci Bar. Vlada je prepoznala značaj da se nakon tih aktivnosti preduzmu potrebni koraci koji će doprinijeti donošenju najbolje odluke u predmetnom postupku, a koja će biti u interesu države Crne Gore, kompanije Port of Adria i naročito Luke Bar. Nakon razmatranja ekonomskih i pravnih aspekata, Vlada će donijeti konačnu odluku”, rečeno je Vijestima u Ministarstvu finansija.

Pregovori su počeli u januaru ove godine zvaničnim sastankom u Abazovićevom kabinetu kome su u ime Port od Adrie prisustvovali, predsjednik Global Ports Holdinga koja je vlasnik Port of Adrie, Mehmet Kutman i izvršni direktor Port of Adrie, Sedat Kara.

Dok se čeka odluka o mogućem preuzimanju ove kompanije, oba sindikata Port of Adrie za sjutra su najavili štrajk upozorenja, a njihov zahtjev je povećanje zarada 40 odsto. U vezi sa najavom štrajka, Vijestima su nezvanično iz kompanije saopštili da će o tome moći da razgovaraju kada dobiju smjernice iz centrale kompanije u Turskoj.

