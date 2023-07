Dug na kraju juna 62,42 odsto BDP-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ukupan državni dug, bez depozita, na kraju juna, iznosio je 4,02 milijarde EUR ili 62,42 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju podaci Ministarstva finansija.

“Ukupan državni dug sa depozitima, na kraju juna iznosio je 3,75 milijardi EUR ili 58,19 odsto BDP-a”, navodi se u danas objavljenom izvještaju Ministarstva.

Spoljni dug iznosio je 3,61 milijardu EUR, odnosno 56,05 odsto BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 411,07 miliona EUR, odnosno 6,38 odsto BDP-a. Depoziti na kraju juna iznosili su 273,22 miliona EUR, uključujući 38,45 hiljada unci zlata, čija je vrijednost na kraju juna 67,27 miliona EUR ili 4,24 odsto BDP-a.

“Tokom drugog kvartala došlo je do smanjenja državnog duga u odnosu na prvi kvartal oko 56 miliona EUR. Na smanjenje duga je u najvećoj mjeri uticala otplata državnih zapisa u iznosu od 39 miliona EUR, kao i redovna otplata obaveza po osnovu duga”, navodi se u izvještaju.

Za realizaciju projekata u oblasti komunalnih djelatnosti, energetske efikasnosti, unapređenja putne infrastrukture i slično u toku drugog kvartala povučeno je oko 12,53 miliona EUR, dok u istom kvartalu nije bilo novih zaduživanja za potrebe finansiranja budžeta.

“Tokom drugog kvartala, realizovana je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 115,84 miliona EUR, od čega se 50,76 miliona EUR odnosilo na otplatu duga rezidentima, dok je otplata duga nerezidentima iznosila 65,08 miliona EUR. U istom periodu otplaćena je i kamata u iznosu od 40,72 miliona EUR, od čega je otplata domaće kamate iznosila 7,18 miliona EUR, dok je otplata ino kamate iznosila 33,54 miliona EUR”, rekli su iz Ministarstva.

U toku drugog kvartala, nakon detaljne analize mogućnosti u vezi sa daljom realizacijom hedžing aranžmana i zaključka Vlade, Ministarstvo finansija je realizovalo prekid hedžing aranžmana.

“Prekidom transakcije država je prihodovala oko 64 miliona USD. Izlaskom iz hedžing aranžmana došlo je do povećanja vrijednosti duga prema kineskoj Exim banci u eurima, imajući u vidu da se postojeći dolarski dug više ne prikazuje po kursu EUR/USD iz hedžing aranžmana od 1,18, već po srednjem kursu Centralne banke (CBCG) na dan izvještavanja”, objasnili su iz Ministarstva.

U drugom kvartalu u odnosu na prvi kvartal došlo je do porasta duga prema Exim banci za 47,1 milion EUR. Valutna struktura je takođe pretrpjela promjene pa je, na kraju drugog kvartala, udio eurskog duga u ukupnom državnom dugu, u odnosu na kraj prvog kvartala opao sa 95,58 na 79,68 odsto.

