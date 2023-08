Dug Instituta umanjiti za iznos koji Srbija duguje po osnovu stare devizne štednje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je predložila da se dug Instituta „Simo Milošević“ iz Igala prema Jugobanci Beograd u stečaju umanji za iznos koji država Srbija duguje po osnovu stare devizne štednje.

„Na taj način bi se umanjile ukupne obaveze Instituta i otklonila najveća prijetnja uvođenja stečaja“, navodi se u informaciji o dugovanju Instituta prema Jugobanci u stečaju sa Predlogom protokola o saradnji koji je Vlada danas usvojila na telefonskoj sjednici.

U informaciji se navodi da država Crna Gora ima obavezu izmirenja duga prema Jugobanci u stečaju na osnovu pravosnažne sudske presude, dok istovremeno postoji i neizmirena obaveza Srbije prema Crnoj Gori za staru deviznu štednju.

„Predlog je da se dugovanje Crne Gore prema Jugobanci umanji za iznos koji Srbija duguje po osnovu stare devizne štednje, kako bi se na taj način umanjile ukupne obaveze Instituta i otklonila najveća prijetnja uvođenja stečaja“, navodi se u saopštenju.

Takođe je razgovarano o mogućnosti dugoročne saradnje Instituta “Simo Milošević” sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Srbije u smislu korišćenja usluga Instituta od zdravstvenih osiguranika iz te zemlje, imajući u vidu iskustva saradnje iz ranijeg perioda.

„S obzirom na to da se radi o višedecenijskom sporu potrebno je preduzeti aktivnosti u cilju njegovog rješavanja u najkraćem periodu, kao i pronaći trajno rješenje kako bi se očuvala ova važna institucija“, navodi se u Vladinom dokumentu.

S tim u vezi, Agencija za osiguranje depozita Srbije dostavila je i Predlog protokola o saradnji koji se odnosi na koordinaciju aktivnosti kojima se regulišu odnosi u vezi sa dugovanjem Instituta „Simo Milošević“ prema Jugobanci i pokretanju postupka izvršenja.

„Navedenim protokolom se utvrđuju okvirna načela i smjernice u cilju uređenja međusobnih prava i obaveza, konstatuje činjenično stanje, utvrđuju iznosi dugovanja Instituta i Crne Gore, kao i dugovanja Srbije po osnovu stare devizne štednje“, navodi se u dokumentu.

Takođe, protokolom je predviđeno da će se posebnim sporazumom precizno definisati svi elementi koji su predmet protokola, prava i obaveze strana potpisnica, kao i način i rokovi za izvršenje obaveza strana potpisnica.

„Nakon razmatranja kompletne, obimne dokumentacije precizno će se utvrditi iznos koji država Crna Gora potražuje od Srbije po osnovu stare devizne štednje, a od čega zavisi i konačni iznos dugovanja Instituta“, navodi se u dokumentu Vlade.

